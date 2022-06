Rendi smart i tuoi vecchi climatizzatori con questo GENIALE dispositivo

Trasforma il tuo attuale condizionatore d’aria o il tuo sistema mini split/ductless/pompa di calore in un AC intelligente e riduci le tue bollette fino al 40%. Non è uno scherzo, ma questo geniale dispositivo che agendo insieme a una app (Android e iOS) stravolge i vecchi apparecchi ridandogli nuova vita. Approfitta della combo sconto di 56 euro più coupon da 10€ e fallo tuo quindi a soli 69 euro. Le spedizioni sono gratuite.

Sensibo Sky, il dispositivo di controllo remoto che “cambia” i climatizzatori tradizionali

Basta collegare il Sensibo Sky, connettersi al WiFi, lanciare l’app e godersi un ambiente più intelligente e connesso. Il device si connette infatti con con tutte le unità AC telecomandate oltre ai dispositivi per la casa intelligente come Google, Alexa e Siri per l’uso dal tuo telefono o dalle app del desktop. Funziona con i condizionatori a finestra, i condizionatori Mini Split/Ductless o le pompe di calore e i condizionatori portatili.

L’applicazione per smartphone permette di usare qualsiasi unità AC controllata a distanza e di farle mantenere una temperatura confortevole in casa da qualsiasi luogo. Per esempio, con la funzione Climate React analizza sia la temperatura che l’umidità, usando un doppio setpoint per mantenere una temperatura confortevole “naturale” senza mai lasciare che la stanza risulti sgradevole. Programmazione 7 giorni su 7, condizionale e controllo vocale tramite Amazon Alexa, Google Assistant, Nest, Siri e altri.

