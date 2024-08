Rendi SMART il citofono con il Ring Intercom SCONTATISSIMO AL 40%

È possibile rendere smart il citofono di casa con un gadget di ultima generazione che ti svolterà la vita! Si tratta del Ring Intercom di Amazon, oggi disponibile a soli 59 euro con un mega sconto del 40%.

Ring Intercom di Amazon: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ring Intercom di Amazon è un gadget tech di ultima generazione che permette di rendere smart il citofono di casa facilitando la routine quotidiana.

Basterà scaricare l’app Ring sullo smartphone per poter parlare con i visitatori e aprire il portone dell’edificio anche da remoto in maniera rapida e veloce. Inoltre il dispositivo ti permette di ricevere avvisi in tempo reale ogni volta che un visitatore suona al citofono e aprire l’ingresso dell’edificio direttamente dall’app.

Tra l’altro la funzione di apertura a distanza ti consente di aprire il portone senza interrompere le tue faccende quotidiane, sia che tu sia a casa o in ufficio.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima soprattutto grazie all’installazione fai-da-te: Ring Intercom, infatti, si collega in un attimo al citofono esistente e non comporta nessuna modifica funzionale al sistema citofonico del condominio. Servirà solo seguire poche e semplici indicazioni e il gioco è fatto!

Una caratteristica di spicco del gadget è la sua compatibilità con Alexa: questo vuol dire che potrai parlare con chi suona al citofono e aprire il portone utilizzando solo i comandi vocali.

Oggi il Ring Intercom di Amazon è disponibile a soli 59 euro con un mega sconto del 40%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.