Rendi SMART il Vecchio Citofono con Ring Intercom in SUPER PROMO

Arriva la nuova offerta di Amazon per il Ring Intercom, strumento ormai super richiesto negli ultimi tempi! Solitamente questa tipologia di strumenti presentano un prezzo davvero molto elevato, ma SOLO PER OGGI potrete acquistarlo sulla famosa piattaforma di e-commerce a un prezzo mai visto prima.

I dispositivi Ring Intercom hanno bisogno di un citofono compatibile e permettono di parlare con chi bussa alla nostra porta o aprire direttamente dall’app la porta d’ingresso della nostra casa o dell’edificio dove ci troviamo. Puoi dunque ricevere avvisi sempre in tempo reale con l’app Ring, specialmente se utilizzato insieme ad Alexa, dove puoi gestire tutto ciò di cui hai bisogno tramite comandi vocali. OGGI Ring Intercom è in sconto del -40% su Amazon a un prezzo imbattibile: 59,99€.

Ring Intercom di Amazon, rendi smart il tuo citofono

Ring Intercom è compatibile con la stragrande maggioranza di citofoni, ma è sempre opportuno verificare se questi siano compatibili primi di acquistarlo. Lo strumento si presta bene anche con la funzione di verifica automatica per le consegne Amazon, in modo da permettere ai corrieri verificati di poter portare a termine tutte le consegne in modo sicuro e veloce.

Un altro elemento che rende fantastico questo strumento è la Comunicazione bidirezionale, con la quale è possibile parlare con chi ha suonato il citofono mediante lo smartphone o il tablet. La sua installazione è davvero molto semplice ed è compatibile, come detto poc’anzi, con la maggioranza dei citofoni esistenti senza apportare alcuna modifica funzionale al sistema citofonico del condominio. Puoi anche invitare amici o parenti ad entrare tranquillamente grazie a una Chiave ospite con la funzione di Verifica automatica per gli ospiti. Ring Intercom non smette mai di funzionare: è attivo 24 ore su 24! Se vuoi renderlo tuo conviene affrettarti, il prodotto va a ruba ed è disponibile per pochissime ore su Amazon a 59,99€, uno sconto di praticamente 40 euro sul prezzo originale!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.