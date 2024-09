Rendi smart la tua vecchia TV con il Nokia Streaming Box 8000 in sottocosto

Hai un televisore tradizionale ma sogni una smart TV di ultima generazione? Allora non c’è tempo da perdere, prova subito il Nokia Streaming Box 8000! Al momento è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto maxi del 29%.

Nokia Streaming Box 8000: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Nokia Streaming Box 8000 è un gadget tech di ultimissima generazione che ti permetterà di trasformare il tuo vecchio televisore in un’innovativa smart TV su Android 10.

Questo dispositivo è dotato di funzioni di streaming e lettore multimediale, quindi permette di goderti qualsiasi tipologia di contenuto facendoti completamente immergere nell’azione.

Grazie alla Box potrai trovare migliaia delle tue app preferite su Google Play Store, come Mediaset Infinity, Rai Play, Apple TV, Now TV, TIMVISION e molte altre. Inoltre ha il Chromecast integrato per trasmettere video, sport, musica e molto altro dal telefono cellulare allo schermo TV in pochi secondi.

Un’altra funzionalità interessante di questo gioiellino è la riproduzione di video o musica da un dispositivo USB esterno così ottimizzare ancora di più il tuo intrattenimento quotidiano, rendendolo fluido e super efficiente.

Nella promozione è incluso un telecomando ergonomico Bluetooth di ultima generazione con cui è possibile effettuare le tue ricerche attraverso semplici comandi vocali. Tra l’altro i pulsanti retroilluminati ti permetteranno di utilizzarlo nella massima comodità anche di notte.

Oggi il Nokia Streaming Box 8000 è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto maxi del 29%.

