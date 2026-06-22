Reolink OMVI 3i WiFi alla prova: la telecamera outdoor che unisce panorama, zoom e AI locale

La prima cosa che si nota della Reolink OMVI 3i WiFi è il corpo. Non è piccola, né prova a sparire alla vista. Anzi: lascia capire subito che è lì per sorvegliare. Misura 20,2 x 15,1 x 12,5 centimetri, pesa circa 1,3 chilogrammi e monta tre ottiche, una scelta ancora poco comune nella videosorveglianza domestica. In alto c’è la doppia lente panoramica da 10 megapixel. Sotto, invece, trova posto il modulo pan-tilt da 8 megapixel, pensato per seguire persone, animali o dettagli dentro l’area ripresa. Nella prova su un giardino privato, con installazione a circa tre metri da terra, il risultato è una sorveglianza più flessibile rispetto a molte videocamere da esterno tradizionali. La parte panoramica copre una visuale ampia, fino a 180 gradi, mentre la lente mobile può stringere su un punto preciso: una persona che attraversa il prato, un animale, un’auto davanti al cancello o un pacco lasciato dal corriere.

Il tutto senza perdere la scena generale. Qui entra in gioco SyncTrack, il sistema che fa lavorare insieme la vista panoramica e quella ravvicinata. Dall’app basta toccare un punto dell’immagine per richiamare lo zoom, oppure si può lasciare che sia la telecamera a seguire da sola il movimento rilevato. Nell’uso di tutti i giorni è proprio questa combinazione a fare la differenza: la OMVI 3i non si limita a “vedere largo”, ma prova anche a capire dove conviene guardare meglio. Una cosa concreta, soprattutto in giardini irregolari, con vialetti, siepi e zone d’ombra.

Installazione WiFi, app mobile e software desktop: la prova nell’uso quotidiano

Installare la Reolink OMVI 3i WiFi non è complicato, almeno scegliendo il fissaggio a parete o sotto un sottotetto. Servono due fori per bloccare la staffa e agganciare la telecamera: un’operazione abbastanza semplice per chi ha già montato altri dispositivi di smart home. Meglio però configurarla prima di portarla in posizione.

Alla prima accensione, infatti, una voce preregistrata, disponibile anche in italiano, invita a scaricare l’app Reolink per Android e iOS e continua a ripetere il messaggio finché la procedura non parte. Il volume è alto. Meglio saperlo, soprattutto se si lavora in cortile o su un balcone condiviso. La configurazione guidata dall’app è veloce: si collega la telecamera alla rete WiFi, si assegna un nome al dispositivo e si impostano i primi parametri di rilevamento. L’interfaccia è ordinata, con le funzioni principali a portata di mano: live view, registrazioni, notifiche, modalità notturna, sirena e illuminazione LED. Per un prodotto di questa fascia non conta solo avere tante opzioni, ma poterle usare senza finire ogni volta dentro un piccolo manuale tecnico.

Da segnalare anche il software desktop Reolink per Windows e macOS, scaricabile dal sito ufficiale. È utile per chi passa molte ore davanti al computer: si può controllare la telecamera senza prendere ogni volta lo smartphone, guardare la diretta su uno schermo più grande e rivedere le clip con più comodità. Manca, almeno al momento della prova, il supporto della OMVI 3i nell’elenco dei modelli compatibili con Google Home. Per chi ha già costruito la propria casa connessa intorno all’ecosistema Google, è un limite da considerare.

AI locale, microSD e NAS: Reolink punta sul senza abbonamento obbligatorio

Uno dei punti più interessanti della Reolink OMVI 3i WiFi riguarda la gestione dei dati. Il marchio conferma la strada già seguita con altri prodotti: le funzioni principali non richiedono un piano a pagamento. L’utente può usare la telecamera, registrare e accedere alle funzioni supportate senza un abbonamento obbligatorio. Il cloud resta disponibile, ma come opzione premium per chi vuole salvare i filmati online. La AI locale lavora direttamente sul dispositivo e non manda l’elaborazione ordinaria a un server remoto. È una scelta importante sia per l’uso pratico sia per la riservatezza: riduce la dipendenza dalla connessione e limita il passaggio di dati fuori dalla rete di casa.

La telecamera riconosce persone, veicoli e animali, permette di creare zone di privacy e consente di personalizzare notifiche e azioni deterrenti, come l’accensione dei LED o l’attivazione della sirena. Per salvare i video in locale c’è uno slot microSD fino a 512 GB. Chi ha una rete più strutturata può invece inviare le registrazioni a un NAS. È una scelta utile, soprattutto per chi non vuole dipendere da costi fissi o da servizi esterni. Reolink integra anche ReoNeura, un sistema pensato per cercare riferimenti dentro le registrazioni: digitando, per esempio, “auto bianca”, il software dovrebbe mostrare le clip compatibili. Non è un dettaglio secondario. In un archivio con molte ore di video può far risparmiare parecchio tempo.

Qualità video, notifiche e prezzo: cosa convince e cosa resta da sistemare prima dell’arrivo in Europa

Nella settimana di utilizzo riportata nella prova, la qualità video della OMVI 3i WiFi si è dimostrata solida in condizioni diverse: di giorno, in controluce e anche di notte. La telecamera offre sia la visione notturna a infrarossi sia quella a colori, con scelta manuale o automatica in base alle preferenze. Le tre ottiche lavorano in modo coordinato e, quando il sistema segue un soggetto in movimento, l’inquadratura ravvicinata non cancella la panoramica generale. È questo l’aspetto più convincente del prodotto. C’è però una cosa da sistemare subito: le notifiche. Con le impostazioni iniziali, la telecamera può essere molto sensibile e segnalare parecchi movimenti, anche poco rilevanti, come un ramo mosso dal vento.

Si risolve intervenendo su sensibilità, fasce orarie e aree da monitorare. Serve qualche minuto, magari qualche prova in più nei primi giorni, ma poi il comportamento diventa più aderente alle esigenze reali. Quanto alla disponibilità, la Reolink OMVI 3i WiFi arriverà sul mercato europeo il 20 luglio 2026 con un prezzo consigliato di 299,99 euro. La variante PoE, già disponibile, costa 289,99 euro. Non sono cifre basse per una telecamera domestica, ma il posizionamento è in linea con una scheda tecnica che punta su tripla lente, SyncTrack, registrazione locale, AI integrata e una costruzione robusta. Resta da capire se un futuro aggiornamento porterà anche una migliore integrazione con Google Home. Sarebbe un’aggiunta utile per completare un prodotto già ben riconoscibile nel mondo della videosorveglianza outdoor.