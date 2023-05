Resident Evil 4 Remake, che sconto su eBay: corri a prenderlo

Resident Evil 4 Remake, l’atteso rifacimento dell’originale Resident Evil 4 pubblicato nel 2005 su Game Cube e PlayStation 2, è un successo mondiale. Il gioco è piaciuto a critica e pubblico più del già ottimo originale, e ora anche tu hai l’occasione per goderti questo capolavoro a costi contenuti, visto che lo trovi a un prezzo super vantaggioso su eBay, ovverosia appena 58€ per la versione PlayStation 5 e con le spese di spedizione gratuite.

Resident Evil 4 Remake, su eBay a un prezzo affare

Resident Evil 4 conserva l’essenza del titolo originale utilizzando il RE Engine proprietario di Capcom per offrire un gameplay modernizzato, una storyline reinventata e una grafica vividamente dettagliata. Il gioco vede come protagonista Leon S. Kennedy, sei anni dopo le sue esperienze infernali nel disastro biologico di Raccoon City.

La sua determinazione senza pari lo ha portato a essere reclutato come agente che riportava direttamente al presidente degli Stati Uniti, del quale dovrà salvare la figlia recentemente rapita in uno sperduto villaggio europeo.

L’originale Resident Evil 4 ha introdotto la telecamera in terza persona nella longeva serie settando così uno standard per i successivi capitoli del franchise di Resident Evil, che ha venduto oltre 125 milioni di unità in tutto il mondo dal debutto del primo titolo nel 1996. Questa nuova prospettiva ha trasportato i giocatori nell’azione e negli orrori incontrati dal protagonista Leon S. Kennedy durante la sua audace missione di salvataggio.

Un gioco dunque cult, che nella sua nuova incarnazione dovrebbe ulteriormente migliorare un impianto di per sé straordinario. Allora approfitta della promozione su eBay e ordinalo con un super sconto. Il prezzo attuale è infatti molto basso per gli standard di qualsiasi console, specie di quelle next gen, ovverosia appena 58€ per la versione PlayStation 5 con le spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.