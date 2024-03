Respira SANO in casa con il Purificatore d'aria in OFFERTA ESCLUSIVA

Sogni di respirare aria sempre pulita in casa, soprattutto in questo periodo che cominciano a farsi sentire le allergie di stagione? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Purificatore d’Aria LEVOIT, al momento disponibile su Amazon a soli 93 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Purificatore d’Aria LEVOIT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Purificatore d’Aria LEVOIT, grazie alla Tecnologia Vortexair, crea un flusso d’aria più forte, cambiando l’aria una volta ogni 30 minuti per una casa 40m². Bastano solo 15 minuti per pulire aria fino a 20m² ed è adatto per le stanze fumatori, camere da letto o appartamenti.

Il filtro a tre strati può rimuovere il 99,97% di Allergica ad Acari, Polvere, Peli di Pet, Pollini, Muffe, Fumo, Odori, quindi risulta particolarmente adatto a soggetti asmatici con parecchie allergie e fumatori.

Con la Tecnologia QuietKEAP, i livelli di rumore sono di 24dB in Modalità Sonno: questo vuol dire che il dispositivo può purificare l’aria senza disturbarti di notte. La luce del display può essere spenta per goderti un sonno perfetto senza luci fastidiose ed è perfetto anche per la cameretta dei bambini.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie ad un Timer da 2/4/6/8 ore. Puoi anche scegliere tra tre velocità del vento attraverso lo schermo intuitivo e controllabile tramite un pulsante. In più, l’Indicatore del Filtro si accende per ricordare di controllare o cambiare il filtro quando è necessario.

