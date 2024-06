RESPIRA SANO in casa con il Purificatore d'Aria Smart a PREZZO SPECIALE

È ora di respirare aria sana in casa con questo gadget tech di ultima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo conveniente! Si tratta del Purificatore d’Aria Smart LEVOIT, al momento disponibile su eBay a soli 71 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo VACANZE24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli sono in esaurimento!

Purificatore d’Aria Smart LEVOIT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Purificatore d’Aria Smart LEVOIT è dotato dell’innovativa tecnologia VortexAir che può purificare l’aria a 360°, quindi risulta ottimo per soggiorno, camera da letto, cucina, ufficio e così via.

È in grado di filtrare sia peli grandi e visibili ad occhio nudo che polline e muffe piccole fino a 0,3 micron: ciò vuol dire che il 99,97% degli inquinanti atmosferici e allergeni non possono scappare e, in più, il carbone attivo aiuta anche ad eliminare vari odori.

Questo modello ha un rumore operativo di 24 dB in Modalità Sonno e ha una Luce Notturna per creare un’atmosfera calda; ti permetterà di dormire bene e senza rumore con aria fresca dopo un’intera notte anche con la porta e la finestra chiuse.

Una caratteristica preziosa è la sua compatibilità con Alexa: attraverso i comandi vocali puoi accenderlo e spegnerlo ed, in più, è possibile gestirlo sfruttando all’app Vesync per impostare un piano in base alla tua routine e per vedere le statistiche.

Oggi il Purificatore d’Aria Smart LEVOIT è disponibile su eBay a soli 71 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo VACANZE24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.