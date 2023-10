Rete Wi-Fi Amazon super efficiente in SCONTO SELVAGGIO!

Amazon propone moltissimi prodotti con il proprio marchio e, tra questi, c’è la serie di router targati eero. Gli Amazon eero Pro nel set da 3 pezzi, oggi sono in sconto EPICO del 65% e costano solo 149,99€! Con questo prodotto non solo migliorerai la copertura della tua rete casalinga, ma la eleverai ad uno standard qualitativo difficilmente eguagliabile.

Il sistema Wi-Fi perfetto per qualsiasi abitazione

Il Wi-Fi, si sa, in moltissimi appartamenti è un problema. In tanti lamentano problemi di connettività spesso imputabili al router del proprio operatore. Si tratta di problemi molto semplici da risolvere, ma difficili da individuare. Infatti spesso la colpa viene attribuita esclusivamente al proprio operatore internet.

Quasi sempre invece la colpa è da attribuire all’apparecchio del proprio gestore. Ecco quindi i prodotti giusti per risolvere definitivamente il problema: Amazon eero Pro. Grazie al set di 3 pezzi oggi in offerta, avrai la possibilità di coprire un massimo di 480 mq con la tua rete.

Impostare i device è davvero semplicissimo: ti basterà seguire le indicazioni che troverai nell’app eero disponibile per tutti gli smartphone Android e iOS e selezionare le preferenze a piacimento.

I prodotti in offerta sono compatibili con i più recenti standard Wi-Fi e offrono una qualità di connessione di ottimo livello. Esistono modelli più prestanti, ma con questi l’ambiente domestico sarà davvero su un altro pianeta di connettività. Con le tre unità in promozione, avrai la possibilità di coprire interamente appartamenti molto grandi comprese le zone più remote della casa.

L’applicazione permette inoltre di aprire un modo di possibilità per genitori e utenti che intendono limitare l’accesso a specifici servizi o che vogliono evitare che vengano consultati siti malevoli e pubblicità aggressive. Per abilitare alcune funzionalità, Amazon ha predisposto un abbonamento mensile che migliora l’esperienza complessiva di utilizzo del prodotto.

Cosa stai aspettando? Acquista immediatamente Amazon eero Pro nel set da 3 pezzi ad un prezzo speciale. Questo pacchetto oggi è in promozione del 65% e costa solo 149,99€! Affrettati, l’offerta non durerà per molto!

