Returnal, l'originalissimo sparatutto esclusivo PS5 ad un prezzo mai visto! MINIMO STORICO

Returnal è un gioco d’azione in terza persona sviluppato da Housemarque e disponibile solo per PlayStation 5. Non fatevi ingannare dalla solita visuale in terza persona, non è un normale shooter come mille altri. Returnal è un’esperienza di gioco hardcore, difficile, ma estremamente appagante, con mille segreti da scovare e con meccaniche da rogue like. Returnal è qualcosa di veramente unico, lontano anni luce dai soliti giochi tanto belli graficamente quanto poveri di sostanza. Fatevi prendere, e fatelo con il prezzo più basso di sempre Amazon, solo 38,76 euro, e non smetterete mai di giocarci!

Hardcore è bello

Sentite che storia: la trama di Returnal ruota attorno a Selene, unica sopravvissuta a un incidente spaziale e atterrata su un pianeta alieno ostile chiamato Atropos. Selene si ritrova intrappolata in un loop temporale in cui muore ripetutamente, solo per risvegliarsi e ritrovarsi all’inizio dello stesso ciclo. Si, Returnal è un vero roguelike, hardcore ai massimi livelli quindi!

Il gameplay di Returnal combina elementi di sparatutto in terza persona, il già citato roguelike e avventura. Ogni ciclo di gioco è generato proceduralmente, garantendo un’esperienza unica, diversa e mai ripetitiva, ad ogni partita con la possibilità di acquisire potenziamenti, armi sempre più devastanti e oggetti utili che possono aiutare Selene a progredire e a sconfiggere boss giganteschi.

Chi ha già giocato a titoli simili saprà benissimo che non si tratta semplicemente di ripartire da capo o da particolari punti più avanti, ma c’è davvero tanto di più, e sempre per dare etichette che possono aiutare la comprensione dei contenuti, Returnal è nel suo cuore, per certi versi, anche un metroidvania fatto e finito!

Grazie all’utilizzo intelligente del feedback aptico e dei grilletti adaptivi del controller DualSense, Returnal offre un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva come solo questa peculiarità di PlayStation 5 sa dare. La grafica del gioco è eccezionale, con dettagli ricchi, illuminazione di grande impatto e effetti visivi mozzafiato che conferiscono a Atropos un’atmosfera surreale e claustrofobica. L’atmosfera cupa e misteriosa del gioco è ulteriormente enfatizzata dalla colonna sonora evocativa che contribuisce a creare una tensione costante durante l’esplorazione del pianeta.

