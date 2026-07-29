La revisione può essere bloccata anche quando l’auto sembra perfettamente funzionante, se risulta ancora coinvolta in una campagna di richiamo per gli airbag Takata.

Il controllo non riguarda indistintamente tutti gli esemplari di un determinato modello, ma le vetture identificate attraverso il numero di telaio per le quali la sostituzione del componente difettoso non risulta ancora completata. Prima di presentarsi al centro revisioni diventa quindi importante verificare la posizione del proprio veicolo.

Quali auto rischiano di non superare la revisione

Il provvedimento interessa i veicoli ancora associati a un richiamo obbligatorio Takata. Non è sufficiente sapere che un certo marchio o modello è comparso in passato nelle campagne di sicurezza: due auto apparentemente identiche possono avere una situazione diversa in base all’anno di produzione, allo stabilimento e al codice VIN.

Gli ispettori devono verificare la presenza di eventuali campagne aperte prima di iniziare le normali prove strumentali. Il controllo viene effettuato consultando i portali del Ministero, delle case automobilistiche o dei soggetti delegati, inserendo il numero di telaio dell’auto. Quando il richiamo risulta già completato, il veicolo può proseguire regolarmente con le altre verifiche previste.

Perché gli airbag Takata sono considerati pericolosi

Il problema riguarda il dispositivo che genera il gas necessario a gonfiare l’airbag. Con il passare del tempo, l’esposizione a umidità, temperature elevate e forti escursioni termiche può provocarne il deterioramento. In caso di attivazione, il contenitore potrebbe rompersi e proiettare frammenti metallici verso gli occupanti oppure non gonfiare correttamente l’airbag.

Per questo le vetture coinvolte vengono considerate a rischio grave fino alla certificazione dell’avvenuta sostituzione. In alcune campagne compare inoltre la prescrizione “Stop Drive”, che impone il fermo cautelativo immediato del mezzo e comporta conseguenze più severe al momento della revisione.

Cosa succede se il richiamo non è stato completato

Quando il veicolo rientra in una campagna classificata come Stop Drive, l’esito è “Ripetere – sospeso dalla circolazione”. L’auto può essere utilizzata soltanto per tornare al domicilio, raggiungere la rete autorizzata e, dopo la riparazione, recarsi alla nuova revisione nel giorno prenotato. Per ottenere un esito regolare occorre presentare una certificazione ufficiale che dimostri la sostituzione.

Per i richiami classificati come rischio grave ma senza Stop Drive è prevista una disciplina differente. Dopo la fase transitoria, la mancata sostituzione comporta l’esito “Ripetere” e l’obbligo di sottoporre il veicolo a una nuova revisione entro 30 giorni. Anche in questo caso, la regolarizzazione passa dall’intervento gratuito presso la rete autorizzata della casa automobilistica.

Come verificare l’auto prima del controllo

Il modo più sicuro per evitare sorprese è controllare il VIN, normalmente riportato sulla carta di circolazione e punzonato sul veicolo. La verifica può essere effettuata nella sezione richiami del sito ufficiale del costruttore oppure contattando una concessionaria o un’officina autorizzata.

Se il telaio risulta coinvolto, è opportuno prenotare immediatamente la sostituzione gratuita dell’airbag e conservare la documentazione rilasciata dall’officina. Non è consigliabile attendere la scadenza della revisione: alcuni richiami prevedono infatti il fermo immediato dell’auto, indipendentemente dalle sue condizioni apparenti.

Le nuove procedure derivano dal decreto direttoriale n. 229 del 2 luglio 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fino al 30 settembre 2026, per i richiami senza Stop Drive, la revisione può ancora avere esito positivo presentando la prenotazione ufficiale della sostituzione o una dichiarazione sostitutiva. Dal 1° ottobre 2026, se l’intervento non risulta eseguito, viene invece assegnato l’esito “Ripetere”.