Revolut down: carta e pagamenti bloccati, bonifici sospesi. Cosa accade e come risolvere

Il tutto mentre la pagina ufficiale di stato continua a mostrare i servizi in verde. Il problema, emerso in mattinata anche in Italia, sembra toccare le operazioni di tutti i giorni: dalla carta usata al bar ai pagamenti con wallet digitali.

I primi segnali del down Revolut sono arrivati intorno alle 6:10 UTC, le 8:10 in Italia, secondo StatusGator, che ha registrato anomalie soprattutto sull’apertura dell’app e sulla gestione delle transazioni. Nel giro di pochi minuti il disservizio è comparso anche sulle piattaforme di segnalazione: Downdetector, monitorato in tempo reale da Punto Informatico, mostrava già verso le 8:43 un aumento netto dei feedback, quadruplicati in circa dieci minuti. Non si tratta di un caso isolato.

Problemi simili sono stati segnalati da utenti in Italia, Spagna, Grecia, Germania, Romania, Irlanda e Regno Unito, spesso con l’hashtag #RevolutDown su X. “Non riesco nemmeno a entrare nell’app”, ha scritto un cliente italiano poco dopo le 9. Altri parlano di tentativi ripetuti, tutti finiti a vuoto. Stesso copione, in più lingue.

Carte rifiutate alla cassa, Apple Pay fuori uso e accessi bloccati

Il punto più delicato riguarda i pagamenti Revolut rifiutati, non solo il saldo da controllare o un bonifico da inviare. Alcuni utenti raccontano di carte respinte alla cassa, altri di pagamenti non completati con Apple Pay. Secondo le segnalazioni raccolte da IsDown, in Spagna diversi clienti non riuscivano a usare il wallet digitale, mentre in Irlanda sono stati riportati casi di carte bloccate al momento del pagamento in negozio.

Un pagamento contactless rifiutato al bar: disservizi e errori nell’app durante il down segnalato da utenti in Europa.

Per chi prova ad aprire l’app, il messaggio più frequente è un generico “Qualcosa è andato storto”. In altri casi compare l’invito a controllare la connessione Internet, anche quando rete mobile o Wi-Fi funzionano regolarmente. Il risultato, per l’utente, è molto concreto: cassa ferma, telefono in mano, un secondo tentativo. Poi un terzo. E, spesso, la richiesta imbarazzata di usare un’altra carta.

Il problema pesa perché Revolut non è più vista soltanto come carta da viaggio o conto di riserva. In Italia viene usata per le spese quotidiane, i trasferimenti tra amici, la gestione di piccoli budget familiari e, in alcuni casi, anche per ricevere accrediti ricorrenti. Quando l’app non risponde e la carta non passa, il guasto smette di essere tecnico: diventa immediato, pratico.

Utenti in difficoltà, ma la pagina di stato resta senza incidenti

A far discutere, nelle stesse ore, è il contrasto tra le segnalazioni degli utenti e la pagina di stato ufficiale Revolut, che continua a indicare i sistemi come operativi. Mentre su X e sui servizi di monitoraggio aumentano i messaggi su app bloccata, accessi falliti e transazioni negate, lo status ufficiale non segnala un incidente diffuso. Ed è proprio questa distanza, più ancora del guasto, ad alimentare la frustrazione.

IsDown descrive l’episodio come un’interruzione estesa a più funzioni dell’app, ma segnala che l’azienda non avrebbe ancora riconosciuto il problema attraverso i propri canali di stato. Al momento non risultano comunicazioni pubbliche dettagliate sulle cause del disservizio, né una stima sui tempi di pieno ripristino.

Un elemento va tenuto separato: domenica 19 ottobre era stato registrato un incidente sui trasferimenti, poi chiuso dopo circa tre ore. Se ci sia un collegamento con quanto accade oggi, però, non ci sono elementi verificati per dirlo. Per gli utenti resta una situazione sospesa: da una parte le piattaforme indipendenti e le testimonianze dirette, dall’altra una dashboard ufficiale ancora verde. “Se è tutto operativo, perché la carta non va?”, ha scritto un cliente britannico. Una domanda semplice, per ora senza una risposta pubblica altrettanto chiara.

Nell’attesa meglio avere un altro modo per pagare

In attesa di un chiarimento da parte di Revolut e del pieno ripristino dei servizi, la scelta più prudente è usare un metodo di pagamento alternativo: una carta di un’altra banca, un altro wallet digitale o, dove possibile, il contante. Per chi deve affrontare spese urgenti, dalla farmacia al trasporto pubblico, meglio non affidarsi a un solo strumento, soprattutto finché le segnalazioni continuano ad arrivare da più Paesi.

Dalle testimonianze non sembrano utili tentativi come reinstallare l’app o cambiare rete dati: il problema appare legato ai servizi centrali, non al singolo telefono. Anche i bonifici Revolut, i trasferimenti tra utenti e le operazioni non indispensabili possono essere rimandati, almeno fino a quando la situazione non sarà più stabile.

Meglio evitare tentativi ripetuti a pochi secondi di distanza, che rischiano solo di creare confusione sulle operazioni avviate. Restano da chiarire le cause del disservizio Revolut in Europa, la sua durata effettiva e l’eventuale comunicazione ufficiale dell’azienda. Per ora il quadro è questo: molti utenti non riescono a pagare o ad accedere all’app, mentre lo status ufficiale continua a non registrare incidenti. Una distanza che, in una mattina di pagamenti mancati, pesa quasi quanto il guasto.