La decisione arriva dopo un’indagine della Procura di Milano e della Guardia di Finanza su presunte falle nei controlli antiriciclaggio. Secondo gli investigatori, quelle carenze avrebbero agevolato movimenti di denaro riconducibili a persone indagate o già condannate per reati gravi. Per i correntisti italiani, però, la domanda è un’altra: cosa rischiano davvero i soldi su Revolut?

Il provvedimento, firmato dalla Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, riguarda l’organizzazione interna di Revolut Bank UAB. Non è, quindi, una contestazione penale diretta di complicità nei reati attribuiti ai clienti. Al centro dell’inchiesta, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero problemi nell’identificazione dei clienti, nel controllo dei movimenti e nelle segnalazioni delle operazioni sospette. Passaggi delicati, soprattutto per una banca in cui conti e pagamenti passano quasi tutti dall’app.

Gli accertamenti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria avrebbero individuato flussi per circa 76,5 milioni di euro, ritenuti dagli inquirenti oggetto di trasferimento, occultamento o distrazione anche a causa di controlli giudicati non adeguati. Nel decreto citato da Reuters compaiono anche 41,9 milioni di euro riferiti a 24 persone indagate o condannate. Su quelle stesse posizioni, altri istituti avrebbero inviato 265 segnalazioni. Revolut ha fatto sapere di voler collaborare con le autorità italiane e ha ribadito che l’attività per i clienti prosegue regolarmente.

Depositi e garanzia fino a 100.000 euro: perché non è un fallimento bancario

Per chi ha un conto, il punto decisivo è questo: l’amministrazione giudiziaria non è un fallimento bancario. Non è una liquidazione e, da sola, non comporta il blocco dei depositi. La misura prevista dal Codice antimafia, in casi come questo, serve a intervenire sulle aree ritenute più deboli e a rafforzare i controlli, sotto la supervisione degli amministratori nominati dal giudice.

Scrivania con app di home banking e documenti legali, simbolo di controlli e vigilanza su una banca digitale.

I soldi depositati presso Revolut Bank UAB, secondo la documentazione dell’istituto, rientrano nel sistema lituano di garanzia dei depositi, gestito dall’ente pubblico Deposit and Investment Insurance, con copertura fino a 100.000 euro per depositante sui depositi ammessi. Attenzione però: il limite non vale per ogni singolo salvadanaio o conto interno all’app.

Se una persona ha 70 mila euro sul conto principale e 40 mila su un altro prodotto bancario della stessa entità, il totale è 110 mila euro, ma la copertura ordinaria resta di 100 mila. Altro discorso per azioni, ETF e criptovalute acquistati tramite l’app: non sono depositi bancari e seguono regole e rischi diversi. Mettere tutto sullo stesso piano, in queste ore, rischia solo di creare confusione.

Carte, bonifici, prelievi e stipendi: i servizi Revolut restano attivi

Al momento, sulla base delle informazioni disponibili il 16 novembre 2026, non risultano blocchi diffusi dei servizi di Revolut in Italia. Carte, bonifici, pagamenti online, prelievi agli sportelli e accrediti dello stipendio risultano operativi. Il provvedimento del Tribunale, infatti, non punta a fermare l’attività commerciale della banca, ma a presidiare le procedure considerate deboli dagli investigatori.

In pratica, chi usa Revolut per pagare la spesa, ricevere un bonifico o prelevare contanti non dovrebbe vedere cambiamenti automatici per effetto della misura. Questo non significa che tutto resterà identico in ogni caso: singole operazioni potrebbero essere sottoposte a controlli più approfonditi, e alcuni conti potrebbero subire limitazioni per motivi di sicurezza, antiriciclaggio o su disposizione delle autorità.

“I servizi proseguono senza interruzioni”, ha spiegato la società nelle comunicazioni diffuse dopo la decisione. Nei prossimi giorni, però, conteranno anche i fatti: non solo le dichiarazioni.

Documenti, controlli più stretti e cosa conviene fare ai clienti

Nei prossimi mesi i clienti potrebbero ricevere più richieste di aggiornamento dei documenti, chiarimenti sull’origine di alcune somme o domande sull’attività lavorativa. Il programma indicato dagli amministratori punta infatti a rendere più solide le verifiche sui clienti e le segnalazioni delle operazioni sospette.

Secondo quanto emerso, Revolut dovrà nominare un referente per gli amministratori entro pochi giorni e presentare un piano d’azione entro 60 giorni, con interventi sui controlli automatici, sull’apertura dei conti online e sui profili considerati più rischiosi. Per i correntisti questo non significa svuotare il conto in fretta, né correre allo sportello, che peraltro Revolut non ha.

La prudenza, semmai, è un’altra: non concentrare somme superiori alla soglia di 100.000 euro presso un solo istituto, conservare estratti conto e documenti sui principali movimenti, controllare le comunicazioni solo dentro l’app ufficiale e diffidare di telefonate, Sms o email che invitano a spostare denaro su presunti conti “sicuri”. La risposta alla domanda iniziale, quindi, è chiara: i soldi su Revolut non risultano bloccati per effetto dell’amministrazione giudiziaria. Resta da seguire, passo dopo passo, l’adeguamento dei controlli imposto dal Tribunale.