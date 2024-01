Revolut: iscriviti e ricevi 3 mesi di Premium GRATIS

Semplificare le spese quotidiane, inviare denaro in modo rapido e sicuro e ottenere vantaggi esclusivi durante i tuoi viaggi: non è un’utopia, bensì quanto Revolut Premium ha da offrire a tutti i suoi clienti. Iscriviti ora e ottieni 3 mesi gratuiti.

Come ottenere 3 mesi Revolut Premium a costo zero

Riscattare l’offerta è semplicissimo. Collegati alla pagina della promozione, inserisci il tuo numero di telefono nel riquadro dedicato e otterrai un link unico per il download dell’app Revolut. Apri il tuo conto in pochi clic e fin da subito avrai accesso a una piattaforma completa e sicura per gestire tutte le tue finanze.

Effettua l’upgrade quando richiesto e ricevi una prova gratuita di Premium per 3 mesi. Dopo questo periodo, i costi mensili dell’abbonamento – pari a 9,99 euro al mese – verranno applicati automaticamente.

Ma quali sono i vantaggi effettivi di Revolut Premium?

Invia e richiedi denaro con un solo tocco, dividi le spese con facilità con chiunque in più di 160 paesi

Oltre all’aspetto estetico, le carte Revolut offrono notifiche di pagamento istantanee e un controllo totale sulla sicurezza direttamente dall’app. Supportano, inoltre, wallet digitali come Google Pay o Apple Pay

Unisciti a oltre 35 milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo che già beneficiano dei servizi intelligenti offerti da Revolut: questa è la tua occasione per ottenere ben 3 mesi gratuiti dell’abbonamento Revolut Premium.

