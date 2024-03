Revolut Premium, 3 mesi di prova gratis: non tornerai più indietro!

Revolut è un conto facile da gestire, ricco di funzionalità e che oggi puoi provare gratis per tre mesi. Inoltre, potrai gestire il tuo nuovo conto direttamente dall’applicazione senza sforzi e problematiche di alcun tipo: tutto all’insegna della massima semplicità e trasparenza.

Revolut Premium: 3 mesi gratis

Revolut Premium offre, oltre al classico conto Revolut, tanti vantaggi interessanti al prezzo di 9,99€ al mese, che però potrai avere gratis per i primi tre mesi una volta iscritto: tra questi troverai una Carta Premium Personalizzata, esclusiva e unica per poter fare i tuoi acquisti, un’assistenza prioritaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e bonifici internazionali con un risparmio sulle commissioni del 20%.

Ma le feature non finiscono qui: prelievi fino a 400€ senza commissioni, protezione quotidiana sugli acquisti e fino a due conti under 18 per bambini e ragazzi compresi tra i 6 e i 17 anni. Se poi sei una persona che viaggia molto, con Revolut Premium potrai avere un cambio di valuta senza commissioni dal lunedì al venerdì, il cashback sui soggiorni fino al 5%, senza costi di prenotazione extra, l’assicurazione di viaggio per coprire eventuali spese mediche d’emergenza, sport invernali, bagagli smarriti, voli in ritardo e danni accidentali, e come se non bastasse anche l’accesso a oltre 1.000 lounge in tutto il mondo.

Per iscriverti, ti basterà inserire il numero di telefono e cliccare su Inizia Subito, e poi riceverai tutto il necessario per aprire il tuo conto: attenzione però, hai tempo fino al 31 dicembre 2024. Una volta creato il conto, il piano poi si rinnoverà dopo i tre mesi automaticamente, con addebito del canone mensile diretto ma che potrà essere annullato in qualsiasi momento, anche alla fine della prova gratuita (ma in quel caso dovrai pagare i costi della carta e della consegna).





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



