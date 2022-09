Revolut Premium, hai 3 MESI GRATIS se ti iscrivi adesso

Ottima occasione per avere Revolut Premium gratis per i prossimi 3 mesi: se ti iscrivi adesso, puoi aprire il tuo conto online senza spese aggiuntive per 90 giorni.

Tutto quello che devi fare è aprire la pagina ufficiale, inserire il tuo numero di telefono nel riquadro apposito, utilizzare il tuo link unico per scaricare l’app Revolut e, dopo che avrai effettuato il tuo primo pagamento con carta virtuale o fisica, riceverai l’offerta direttamente sul tuo conto.

I vantaggi di Revolut Premium: paghi ovunque senza commissioni al miglior tasso possibile

Caratteristica peculiare di Revolut Premium è quella di permetterti di viaggiare ovunque con cambi valuta illimitati. Questo significa che puoi spendere, cambiare e trasferire somme illimitate sempre ai migliori tassi di cambio, senza alcuna commissione, dal lunedì al venerdì.

Inclusa nel prezzo hai la copertura medica d’emergenza globale e l’assicurazione sul tuo bagaglio, ma hai anche degli interessanti vantaggi giornalieri esclusivi:

Inviare denaro velocemente e gratuitamente tramite bonifici nazionali illimitati e rendiconto immediato su apposita app. Incluso un bonifico internazionale gratuito al mese

tramite bonifici nazionali illimitati e rendiconto immediato su apposita app. Incluso un bonifico internazionale gratuito al mese Per eventuali acquisti di articoli danneggiati o rubati hai una copertura fino a 2500€ per un periodo di 90 giorni in cui potrai effettuare il reso senza condizioni. Riceverai anche il rimborso del costo dei biglietti per eventi a cui non hai più partecipato fino a 1000€.

Iscriviti oggi e sblocca subito 3 mesi gratis di Revolut Premium, un nuovo modo di gestire il tuo denaro ed effettuare pagamenti online ovunque ti trovi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.