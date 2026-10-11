Revolut rimborserà i clienti dopo quello che è accaduto: come verificare quanto spetta

Una vicenda che coinvolge Revolut e alcuni dati personali ha riacceso l’attenzione sui rimborsi ai clienti, mentre restano importanti chiarimenti sulle procedure da seguire.

Dopo un episodio di sicurezza informatica, alcune persone potrebbero dover affrontare spese impreviste per proteggere la propria identità. Restano da capire i dettagli della copertura dei costi e i passaggi necessari per chi è stato coinvolto. Ecco cosa è emerso e come orientarsi tra comunicazioni ufficiali e assistenza.

La promessa di Revolut: coperti i costi per rifare i documenti

La conferma è arrivata da Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO di Revolut Western Europe, durante un’intervista a BFM Business. “Se dovessero cambiare i loro documenti di identità, ci faremo carico dei costi associati”, ha detto la manager, parlando dei clienti finiti nella violazione. La società, però, non ha ancora spiegato nei dettagli come funzionerà il rimborso: non si sa se servirà una richiesta formale, se bisognerà caricare le ricevute o se sarà l’assistenza a contattare direttamente gli utenti.

In Italia le spese potrebbero riguardare il rifacimento di carta d’identità, patente o passaporto usati per verificare l’account. Prima di cambiare un documento, però, di solito serve una denuncia alle autorità, soprattutto quando c’è il rischio che i dati personali vengano usati in modo illecito. Per capire quanto spetta, i clienti dovranno quindi conservare le ricevute, controllare le comunicazioni ufficiali di Revolut e, in caso di dubbi, scrivere al supporto tramite l’app.

Dalla PEC della Prefettura ai dati inviati: così è nato il caso

Secondo quanto riferito in Parlamento dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, tutto sarebbe partito da una richiesta arrivata a Revolut tramite una PEC riconducibile alla Prefettura di Reggio Calabria. Quella casella, però, era stata compromessa ed era nelle mani dei cybercriminali. La fintech avrebbe risposto inviando informazioni su alcuni clienti, senza completare altri controlli sull’autenticità della richiesta. Ed è qui che si concentra il punto più delicato.

Cossa-Dumurgier ha sostenuto che i sistemi interni di Revolut non sono stati violati e che, in casi del genere, anche gli enti governativi possono diventare l’anello debole della catena. Resta però il tema delle verifiche: davanti a una richiesta che riguardava documenti d’identità e dati sensibili, un controllo in più avrebbe potuto evitare l’invio. In base alle informazioni disponibili, i clienti interessati sono 680 in tutto, di cui 55 residenti in Francia e circa una dozzina in Italia.

Riscatto negato, ora il rischio è per i clienti: phishing, truffe e furti d’identità

Nella stessa intervista, Revolut ha fatto sapere che non pagherà il riscatto chiesto dal gruppo IAmNotAVillain, indicato come responsabile dell’attacco. La somma, secondo le ricostruzioni circolate, sarebbe di circa 3 milioni di dollari per evitare la pubblicazione dei dati sottratti. Una scelta che evita di alimentare nuove estorsioni, ma non elimina i rischi per i clienti coinvolti.

Chi ha avuto documenti esposti potrebbe diventare bersaglio di phishing, tentativi di truffa, aperture fraudolente di servizi o furti d’identità. In attesa di istruzioni precise dalla società, il consiglio è controllare con attenzione email e messaggi, diffidare da richieste urgenti di codici o password, attivare le notifiche sull’app e segnalare subito eventuali movimenti sospetti. Ora Revolut dovrà chiarire tempi e modalità del rimborso. Per molti utenti è il passaggio più concreto. E anche quello più atteso.