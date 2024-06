Ricarica 4 DISPOSITIVI CONTEMPORANEAMENTE con il Caricatore Baseus a MINI PREZZO

Per avere tutti i tuoi dispositivi sempre carichi e pronti all’uso, sfrutta la promozione di Amazon sul Caricatore USB C 4-in-1 Baseus! Oggi è disponibile a soli 39 euro grazie ad un coupon di sconto di 20 euro da applicare al momento dell’ordine.

Caricatore USB C 4-in-1 Baseus: massima energia per tutti i tuoi dispositivi

Con il Caricatore USB C 4-in-1 Baseus non avrai più problemi di ricarica per tutti i tuoi dispositivi tecnologici.

Potrai ricaricare 4 dispositivi contemporaneamente grazie alle 2 porte USB-A da 100 W e alle 2 porte da 60 W USB-C-Schnittstellen. Nello specifico attraverso una singola porta USB-C il tuo MacBook Pro può essere caricato da 0% a 40% in 30 minuti, mentre un iPhone 15 Pro può arrivare da da 0% a 57% di carica in soli 30 minuti.

È possibile sfruttarlo con qualsiasi tipologia di gadget tech, inclusi laptop, tablet, telefoni e cuffie. La compatibilità è praticamente universale in quanto è utilizzabile con tutti i modelli di Apple iPahone, Samsung Galaxy, Google Pixel e così via.

La sicurezza è sempre garantita grazie a funzioni come protezione da sovraccarico, protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione e protezione da cortocircuito. Inoltre viene fornito con una tecnologia innovativa di Baseus per garantire che il tuo dispositivo non si surriscaldi durante la ricarica, prolungando la durata della batteria.

Oggi il Caricatore USB C 4-in-1 Baseus è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad un coupon di sconto di 20 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

