Ricarica 4 dispositivi CONTEMPORANEAMENTE con il Power Bank a MINI PREZZO

Per non rimanere mai a corto di energia, soprattutto quando sei fuori casa, procurati il potentissimo Power Bank da 30000mAh VIYISI! Oggi è disponibile su Amazon a soli 27 euro con uno sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato e gli articoli stanno per terminare!

Power Bank da 30000mAh VIYISI: energia sempre a portata di mano

Il Power Bank da 30000mAh VIYISI ha una potenza enorme quindi risulta ideale per lunghi viaggi e campeggi, fornendo energia sufficiente per una settimana intera.

Questo modello portatile supporta vari protocolli di ricarica rapida come PD2.0/PD3.0, QC2.0, Huawei FCP. La potenza di ricarica fino a 22,5W può caricare il telefono più del 50% in soli 30 minuti, facendoti risparmiare moltissimo tempo.

Inoltre si contraddistingue per ben 4 porte di uscita ovvero una porta TYP-C (ingresso e uscita) e 3 porte USB-A, in modo da poter caricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. In questo modo potrai condividere la ricarica con gli amici anche durante i lunghi viaggi.

La batteria vanta anche 3 opzioni di ricarica con le porte di ingresso Micro, USB-C e Lighting, così da poter scegliere quella che più ti conviene in base alle esigenze del momento. In più, la modalità di utilizzo è davvero semplicissima grazie all’intuitivo display digitale che permette di vedere chiaramente quanta energia è rimasta.

Per finire, il design del caricatore è moderno e semplice con una struttura antiscivolo nella parte inferiore così da poterlo portare ovunque nella massima sicurezza.

