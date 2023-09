Ricarica 8 batterie INSIEME con questo POTENTE caricabatterie in OFFERTA

Acquistare batterie ricaricabili è un’ottima idea per risparmiare senza dover acquistare sempre nuove batterie per i vari usi in casa. Inoltre, rispetti anche l’ambiente, poiché immetti in circolazione molte meno batterie, spesso buttate anche nell’indifferenziata, pure per l’assenza di campane apposite per farlo in strada. Tuttavia, quando ce ne servono tante e di frequente, diventa una vera scocciatura dover attendere più ricariche, anche per mancanza di alloggi dove inserirne di più. Il caricabatterie che presentiamo oggi in questa meravigliosa offerta risolve ciò, poiché è in grado di ricaricare velocemente fino a 8 batterie AA e AAA contemporaneamente. Una vera stazione di ricarica potente insomma. Che ora paghi solo 30,39 euro grazie al coupon del 5%, che puoi inserire mettendo una semplice spunta sulla pagina dell’acquisto prima del check-out. Dunque niente codici da ricordare o copia/incollare!

Caricabatterie OOHHE per 8 batterie: tutti i vantaggi

Scopriamo meglio questo caricabatterie OOHHE per 8 batterie AA o AAA. Come anticipato, supporta la ricarica ibrida e supporta 8 batterie ricaricabili AA / AAA allo stesso tempo, risparmiando così molto tempo di ricarica! Lo schermo LCD intelligente può monitorare lo stato di carica della batteria e rilevare anche batterie difettose, così eviterai spiacevoli danni ai prodotti elettronici con la fuoriuscita del dannoso acido. Porta di ricarica di tipo C adatta a tutti i tipi di ingresso dell’interfaccia USB, come PC/Plug/Power Bank/caricabatterie da auto. Quindi puoi portarlo e usarlo dove vuoi, non per forza solo a casa o in ufficio!

Il caricabatterie controllato da MCU può efficacemente prevenire sovraccarico, sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito durante la ricarica. La ricarica a corrente costante protegge le batterie dalle fluttuazioni di corrente. Quindi è totalmente sicura e non danneggerà le tue preziose pile! Ecco cosa contiene la confezione: 1 x Caricabatteria LCD di grandi dimensioni, 8 x 2800mAh AA batterie ricaricabili, 2 x scatola di protezione della batteria, 1 x cavo di tipo C, 1 x manuale utente.

Dunque, un grande risparmio nell’uso quotidiano di batterie ma anche a monte quando acquisterai questo caricabatterie per batterie AA e AAA! Ma solo per oggi, grazie al coupon del 5% che te lo fa pagare solo 30,39 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.