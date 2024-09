Ricarica i tuoi dispositivi Apple con il Cubo Magsafe 3-in-1 in offerta top

Vuoi avere sempre tutti i tuoi dispositivi pronti all’uso? Abbiamo la soluzione perfetta per te! Si tratta del Caricatore Magsafe Cube 3 in 1 Anker, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Caricatore Magsafe Cube 3 in 1 Anker: tutte le modalità di utilizzo

Il Caricatore Magsafe Cube 3 in 1 Anker è un gadget tech di ultima generazione ideale per avere sempre la carica giusta per tutti i tuoi dispositivi elettronici.

Si tratta di un vero e proprio dado dal design innovativo progettato per la ricarica MAGSAFE. La potenza di ricarica è di 15W e funzione tramite attrazione magnetica, quindi avrai finalmente il piano di lavoro privo di fili e cavi ingombranti.

La sua caratteristica di spicco è la possibilità di caricare contemporaneamente tre dispositivi, che si tratti di iPhone, Apple Watch o AirPods. Nello specifico, il caricatore è compatibile con la serie di iPhone 14/13/12 ed è capace di offrire la giusta energia in pochissimi minuti per farti risparmiare tempo prezioso.

In più il dispositivo è dotato di un angolo regolabile fino a 60°, quindi potrai utilizzare il tuo smartphone in verticale o in orizzontale mentre è in carica nella massima tranquillità.

Per finire, questo modello è pieghevole quindi potrai faciolmente inserirlo in borsa o in valigia quando sei in viaggio, o in ogni angolo della scrivania dell’ufficio.

