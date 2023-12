Ricarica il tuo iPhone velocemente con questa spina per caricatore USB C in OFFERTA

La spina Nozdormu Caricatore USB C, 20W, compatibile con iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Plus, 14, 13, 12, 11 SE XR XS, 8, 7, 6S, 5S, è ultraveloce e caricherà velocemente il tuo dispositivo. Grazie allo sconto dell’8%, ora la paghi 10,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Spina Nozdormu Caricatore USB C per iPhone: le caratteristiche

Versatile design di ricarica 2-in-1: porta di ricarica rapida 2-in-1 con porte USB C e USB A, che consente di ricaricare rapidamente il telefono cellulare. Il design a doppia porta consente di caricare due dispositivi contemporaneamente. Il caricatore A+C è compatibile con dispositivi Apple, smartphone Android, vari tablet e altri dispositivi digitali. Ricarica rapida da 20W: con una potenza massima di 20W, questo caricatore USB C è in grado di caricare il vostro dispositivo dallo 0% al 50% in meno di 30 minuti. Il caricatore da parete USB C da 20W si carica tre volte più velocemente di un normale adattatore di ricarica (5V 1A), offrendovi un’esperienza di ricarica rapida.

Ampia compatibilità: caricatore rapido da 20W compatibile con iPhone 15/14/13/12/11/11 /SE 2022/2020/XR/XS/X/8/7/6; Pad Pro/Air 5; Air/Pods Pro, Watch 7, Watch SE; Galaxy S23/S22 / S21/ S20/ S10/ S10e/ S9/ S8/ A51/ A50/ A70/ A90/ Note 10/ Note 9/ Note 8/ Tab S8/ S7/ S5, P20/P30/P40/Mate 20/Mate 40, Redmi Note 10, Google Pixel, Poco F3, LG G7, ecc. Tecnologia di ricarica sicura: il sistema di protezione con chip intelligente integrato protegge il dispositivo collegato da cortocircuito, surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente e può proteggere la durata della batteria. Quando la batteria è carica all’80%, la velocità di ricarica viene ridotta per garantire la sicurezza della batteria. Design compatto: design leggero e portatile. Questo caricabatterie rapido USB è leggero e abbastanza piccolo da poter essere riposto facilmente in una borsa senza occupare molto spazio. Un pratico compagno di viaggio per la casa, l’ufficio e le vacanze, con un solo caricatore per caricare tutti i dispositivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.