Ricarica l'iPhone OVUNQUE con il Power Bank wireless a SOLI 19 EURO (-40%)

Se sei spesso fuori casa ed hai paura di ritrovarti con lo smartphone scarico, approfitta immediatamente della mega offerta Amazon sul Power Bank Wireless VRURC! Oggi è disponibile a soli 19 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, i coupon stanno per terminare e gli articoli sono in esaurimento!

Power Bank Wireless VRURC: smartphone mai più scarico

Il Power Bank Wireless VRURC è uno strumento indispensabile se sei spesso fuori casa e non vuoi ritrovarti con la batteria del cellulare a terra.

Realizzato con un’esclusiva tecnologia di aspirazione magnetica, questo power bank magsafe supporta la ricarica rapida wireless da 5W/7,5W/10W/15W. Ciò vuol dire che offre una ricarica velocissima al tuo dispositivo così da poterlo utilizzare per una giornata intera senza mai preoccupazioni.

Nello specifico, è dotato di una porta di uscita USB C che supporta la ricarica rapida PD da 22,5 W e di una porta USB supporta QC 22.5W.

Ha una batteria enorme con una capacità da 10000mAh. Inoltre è compatto e slim così da essere inserito anche in tasca: il suo peso è di soli 192g, con una dimensione di 109x69x17.2mm. In più è dotato di un cordino così risulta ancora più comodo da trasportare.

Il power bank magsafe funziona con tutte le serie di iPhone che supportano la ricarica wireless. È compatibile anche con custodie certificate magnetiche ufficiali per iPhone serie 12, 13 e 14.

Oggi il Power Bank Wireless VRURC è disponibile a soli 19 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40% da applicare al momento dell’ordine. Approfittane immediatamente, i coupon stanno per terminare!

