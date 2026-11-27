Immagine generata con AI

Se sei il tipo che passa i weekend in montagna, in bici o a correre su sentieri dove una presa elettrica è fantascienza, la domanda ti sarà venuta spontanea almeno una volta: e se il mio smartwatch si caricasse da solo con il sole? La ricarica solare smartwatch non è più una promessa futuristica, e l’Amazfit T-Rex Dual Solar — annunciato il 22 settembre 2026 — porta questa tecnologia a un livello che nessun altro produttore aveva ancora osato: due pannelli solari, uno davanti e uno dietro, su un display AMOLED. Vale i quasi 650 euro che costa? Dipende da come lo usi, e la risposta merita qualche approfondimento onesto.

Due pannelli solari: come funziona la tecnologia

Il punto di partenza è semplice da capire, anche se l’ingegneria dietro non lo è affatto. Il T-Rex Dual Solar integra due superfici fotovoltaiche distinte: una è nascosta sotto il display AMOLED frontale da 1,32 pollici, l’altra — circa il doppio in superficie — è incassata nel fondello in vetro ceramico sul retro dell’orologio.

Il pannello posteriore carica circa il doppio più velocemente rispetto a quello anteriore, proprio perché ha più superficie captante. Il problema pratico è evidente: per sfruttarlo devi toglierti l’orologio dal polso e orientare il fondello verso il sole. Non esattamente qualcosa che fai mentre corri.

Il pannello frontale, invece, lavora in silenzio mentre porti l’orologio al polso durante le attività all’aperto. Raccoglie luce in modo passivo, senza che tu debba fare nulla. È meno potente, ma è quello che nella vita reale contribuisce di più all’autonomia quotidiana.

Vale la pena sottolineare che Amazfit rivendica il primato mondiale di smartwatch AMOLED con ricarica solare su entrambi i lati. Fino a oggi nessun altro produttore aveva combinato un pannello AMOLED — tecnologia che di solito assorbe energia, non la raccoglie — con celle fotovoltaiche integrate su due superfici.

Autonomia: i numeri dichiarati e quelli reali

Qui entra in gioco la parte più importante di qualsiasi recensione di uno smartwatch con ricarica solare: quanto dura davvero?

→ Leggi anche: Aptera ha consegnato la prima auto solare: ecco come cambia la produzione

Amazfit dichiara 25 giorni di autonomia con uso tipico, senza apporto solare. Con uso intensivo — GPS attivo, monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, notifiche frequenti — si scende a circa 13 giorni. Già così si tratta di numeri solidi per uno smartwatch rugged di questo livello.

Dove la faccenda diventa interessante è con la ricarica solare attiva. Ecco i dati dichiarati dal produttore:

Pannello frontale con 3 ore di luce quotidiana a 50.000 lux: autonomia che sale a 34 giorni .

con 3 ore di luce quotidiana a 50.000 lux: autonomia che sale a . Pannello posteriore nelle stesse condizioni: autonomia fino a 51 giorni .

nelle stesse condizioni: autonomia fino a . Modalità Outdoor Extreme con esposizione continua alla luce: fino a 180 giorni dichiarati.

I 50.000 lux corrispondono grosso modo a una giornata di sole pieno in estate, senza nuvole. È una condizione realistica per chi fa trekking o ciclismo in quota, meno per chi vive in città o in climi nordici durante l’inverno. La modalità Outdoor Extreme, poi, è pensata per scenari estremi — spedizioni, traversate — dove l’orologio è esposto al sole per molte ore al giorno e le funzionalità attive sono ridotte al minimo.

C’è però un limite che alcune prove pratiche hanno già evidenziato: la ricarica solare tende a interrompersi dopo poco tempo quando il dispositivo si surriscalda. È un comportamento di protezione termica comprensibile — le celle fotovoltaiche e l’elettronica interna hanno soglie di temperatura — ma è un fattore che incide sull’efficacia reale nei contesti più caldi, proprio quelli dove il sole è più abbondante.

Costruzione: titanio, zaffiro e ceramica

Immagine generata con AI

Il T-Rex Dual Solar non è solo una scommessa sulla ricarica solare. È uno smartwatch rugged costruito con materiali di alto livello. La cassa è in titanio di grado 5, lo stesso usato in aeronautica e in chirurgia: leggero, resistente alla corrosione, praticamente indistruttibile nel contesto di un uso outdoor.

Il vetro frontale è in zaffiro sintetico — il materiale più duro dopo il diamante, quasi impossibile da graffiare. Il fondello è in vetro ceramico, che ospita il pannello solare posteriore. Il display AMOLED raggiunge i 3.000 nit di luminosità massima, leggibile anche in piena luce solare diretta.

→ Leggi anche: Smartwatch e fitness tracker in sconto: Garmin Forerunner 265 a prezzo ridotto per chi corre

A bordo c’è anche un GPS a doppia frequenza — tecnologia che migliora la precisione del tracciamento in ambienti difficili, come canyon, boschi fitti o aree urbane con molti edifici alti. La funzione LiveShare permette a contatti selezionati di monitorare in tempo reale posizione e dati di allenamento durante le uscite outdoor, utile per chi fa attività in zone remote.

Pro e contro a confronto

Punti di forza:

Doppio pannello solare su AMOLED: una prima assoluta nel settore

Autonomia base di 25 giorni senza sole, estendibile sensibilmente con luce naturale

Materiali premium: titanio grado 5, vetro zaffiro, fondello in ceramica

Display AMOLED da 3.000 nit, leggibile all’aperto

GPS doppia frequenza per tracciamento preciso

LiveShare per sicurezza nelle attività outdoor

Limiti da considerare:

Il pannello posteriore richiede di togliersi l’orologio: nella pratica quotidiana si usa poco

La ricarica solare si interrompe in caso di surriscaldamento

I 50.000 lux necessari per i risultati ottimali non sono garantiti in tutti i climi e stagioni

Il prezzo di 649,90 euro lo posiziona in una fascia alta, non per tutti

Per chi ha senso comprarlo

La ricarica solare smartwatch ha senso concreto solo se la tua vita include molte ore all’aperto sotto il sole. Un alpinista, un cicloturista, un runner che macina chilometri su sentieri di montagna durante l’estate: per questi profili, il T-Rex Dual Solar può davvero ridurre — e in certi scenari eliminare — la necessità di portarsi un cavo di ricarica durante le spedizioni.

Se invece passi la maggior parte del tempo in ufficio o in ambienti chiusi, il pannello frontale raccoglierà pochissima luce e l’autonomia solare sarà marginale. In quel caso, l’orologio resta comunque valido per i suoi 25 giorni base e per la qualità costruttiva, ma pagheresti un sovrapprezzo per una funzione che non sfrutti.

Per chi vuole approfondire le specifiche tecniche ufficiali, il sito di Zepp Health è il riferimento più aggiornato.

Il T-Rex Dual Solar è un prodotto genuinamente innovativo, con un’idea di base solida e una costruzione che non delude. La ricarica solare funziona, ma funziona bene solo a certe condizioni — e saperlo in anticipo è la differenza tra un acquisto soddisfacente e uno deludente. Se sei spesso all’aperto e il sole è il tuo ambiente naturale, è probabilmente lo smartwatch più autonomo che puoi mettere al polso oggi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.