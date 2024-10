Ricarica super veloce per il tuo iPhone con il Caricatore da 20W a soli 10€

Assicurati sempre la giusta energia per il tuo smartphone con questo Caricatore veloce per iPhone da 20W! Oggi è disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto conveniente del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza e le scorte stanno per terminare!

Caricatore veloce per iPhone da 20W: massima energia sempre a portata di mano

Questo Caricatore veloce per iPhone è dotato di un connettore USB Type-C, con una velocità di ricarica di 9 V.2.77 a e una potenza di uscita di 20W.

Ti permetterà di caricare rapidamente non solo la maggioranza degli iPhone, degli iPad e delle AirPods, ma anche la serie dei Samsung Galaxy S23/s22/S20+ da 0 a 100% in meno di un’ora. La sua velocità è davvero straordinaria tanto che risulta essere 5 volte più veloce di un caricabatterie standard da 5W e 10 volte più veloce di una porta USB PC.

Nella promozione è incluso un cavo USB C a Lightning da 6,6 piedi che offre una tecnologia di ricarica e di trasferimento veloce, oltre ad essere abbastanza lungo da poterlo sfruttare nella massima comodità ovunque.

Anche la sicurezza è sempre garantita in quanto il caricatore ha integrato un dispositivo di protezione e progettazione intelligente del circuito per prevenire cortocircuiti, surriscaldamento, sovracorrente e sovraccarico durante il suo utilizzo anche prolungato. In più è dotato di un alloggiamento in ABS semplice ma robusto che resiste a test di danneggiamento come graffi, urti, cadute e rotture.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.