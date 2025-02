Ricarica wireless il tuo iPhone con il Power Bank Anker a meno di metà prezzo (25€)

Assicurati una ricarica veloce e super comoda per il tuo Apple iPhone con il Power Bank con Magsafe Anker! Oggi questo gadget super versatile è disponibile su Amazon a soli 25 euro con uno sconto schock del 53%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Coglia l’occasione al volo, a questo mini prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank con Magsafe Anker: come utilizzarlo

Il Power Bank con Magsafe Anker è un gadget super versatile e utilissimo per non rischiare mai di restare con l’iPhone a corto di energia.

Innanzitutto è dotato di un supporto integrato grazie al quale potrai posizionare il tuo iPhone 14/13/12 in posizione verticale e ad una comoda angolazione per continuare a visualizzare i tuoi contenuti preferiti con la massima comodità.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto basta attaccare lo smartphone alla superficie di carico e la forte attrazione magnetica assicura che il dispositivo si blocca automaticamente e si posiziona in modo ideale per la ricarica senza il rischio di cadute accidentali.

Non è da meno la potenza della carica grazie all’esclusiva tecnologia Mini-Cell che assicura che le dimensioni complessive della batteria siano compatte e super efficienti allo stesso momento.

Un’altra specifica importante del caricatore è il suo design minimalista e super sottile con soli 12,8 mm di profondità: in questo modo potrai trasportarlo ovunque con comodità, oltre ad utilizzarlo per le videochiamate, i selfie e altro ancora.

Oggi il Power Bank con Magsafe Anker è disponibile su Amazon a soli 25 euro con uno sconto schock del 53%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Coglia l’occasione al volo, a questo mini prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.