Ricarica wireless il tuo iPhone con il Powerbank magnetico a soli 22€

Non vuoi correre il rischio di rimanere con lo smartphone scarico quando sei per lungo tempo fuori casa? Allora sfrutta subito la mega promozione sul Powerbank magnetico INIU, oggi disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad uno sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro!

Powerbank magnetico INIU: energia per i tuoi dispositivi sempre a portata di mano

Il Powerbank magnetico INIU è un gadget tech di ultima generazione che permette di avere l’energia necessaria per i tuoi dispositivi sempre a portata di mano.

Innanzitutto si caratterizza per una capacità impressionante di 5,500mAh: questo vuol dire che garantisce un’intera giornata di energia extra per la serie iPhone 12-15. Per tale motivo è uno strumento ideale per chi è spesso in viaggio o comunque fuori casa per ore e ore, ed ha bisogno di utilizzare lo smartphone in modo continuativo e intensivo.

La sicurezza è sempre garantita grazie ad un sistema di protezione TempGuard 2.0 integrato che monitora la temperatura di ricarica 3.200.000 volte al giorno e gestisce in tempo reale la salute della batteria del cellulare così da evitare problemi di surriscaldamento in generale.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al suo design magnetico progettato per la tecnologia MagSafe di tutti gli iPhone: l’installazione avviene senza intoppi con una sola mano e, grazie ad una base pieghevole, è possibile anche guardare film o video nella massima comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.