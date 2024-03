Ricetta per il pane fatto in casa? Ecco la macchina del pane che DEVI avere!

Per gli amanti del pane fatto in casa, la macchina per il pane Cecotec Bread&Co 1000 è la soluzione perfetta per la panificazione domestica. Oggi è in super promo Amazon! Il prezzo è attualmente scontato del 14%: la macchina per il pane costa solo 59,90€ su Amazon! Non farti scappare questo mega sconto di primavera!

Pane sempre fresco fatto in casa: molto meglio di una ricetta per il pane!

Sei in cerca della ricetta per il pane fatto in casa? È la prima volta che provi a farlo da solo? Ecco la soluzione molto più funzionale per riuscirci e farlo sempre al meglio!

La macchina per il pane Cecotec Bread&Co 1000 è in grado di realizzare fino a 1,5 kg di pane, impastando farina e altri ingredienti in totale autonomia. La resistenza posizionata sui lati assicura una cottura uniforme, mentre i tre livelli di doratura della crosta consentono di personalizzare il pane secondo i propri gusti, da leggermente tostata a molto croccante.

La macchina è dotata di 19 programmi diversi: questa macchina per il pane quindi è adatta sia ai principianti che ai panificatori esperti. Il programma personalizzato è quello più utilizzato dagli utenti che l’hanno già acquistata: consente di selezionare la durata di impasto, riposo, lievitazione e cottura.

Il display LCD è intuitivo e facile da impostare tramite i tasti posti sul frontalino della macchina. Non manca inoltre una piccola finestrella superiore per controllare in ogni momento l’andamento della preparazione.

La facilità di pulizia è un altro punto di forza della Cecotec Bread&Co 1000. La vaschetta è lavabile in lavastoviglie dopo ogni utilizzo. Inoltre, il dosatore incluso e il ricettario fornito con la macchina ti permetteranno di esplorare un sacco di ricette per il pane fatto in casa!

Visto l’attuale sconto Amazon del 14% che porta quindi il prezzo a soli 59,90€, la Cecotec Bread&Co 1000 è una macchina per il pane fatto in casa da comprare immediatamente. Non lasciarti scappare questa grande occasione e acquistala subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.