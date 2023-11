Ricevi 48€ di sconto sulla fornitura luce e gas con l'offerta di NeN

Gli utenti alla ricerca di una nuova offerta luce e gas del mercato libero possono prendere in considerazione l’ultima offerta di NeN Energia, che offre uno sconto di 48 euro in bolletta per ogni nuova fornitura energetica attivata. NeN si differenzia dagli altri fornitori presenti in Italia per vendere luce e gas in abbonamento, un metodo rivoluzionario che consente di pagare le bollette in maniera più intelligente. La promo Sconto NeN è disponibile su questa pagina.

Con la promo Sconto NeN ottieni 48 euro di sconto in bolletta

I vantaggi di NeN Energia, fornitore appartenente al mercato libero dell’energia in Italia, sono molteplici. Innanzitutto gli utenti sanno già la cifra da pagare ogni mese, perché è sempre la stessa per 12 mesi, grazie al prezzo bloccato per 1 anno intero della materia prima e per la formula in abbonamento proposta dal fornitore energetico.

Di consenguenza, è possibile conoscere già la spesa complessiva per l’anno successivo con 12 mesi di anticipo.

Il calcolo della rata avviene attraverso la bolletta di luce e gas dell’ultimo anno, con i consumi e gli altri dati relativi alla proprio fornitura. Una volta sommate le tasse e gli oneri per la gestione del contatore, il prezzo totale viene diviso in 12 rate.

Durante la migrazione a NeN Energia continueranno a funzionare sia le lampadine che la caldaia, oltre naturalmente tutti gli altri elettrodomestici che per funzionare hanno bisogno della luce e del gas.

L’attivazione di un nuova fornitura di NeN Energia avviene sul sito ufficiale tramite questa pagina.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.