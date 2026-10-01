Ricordate quel bizzarro orologio di Lidl che molti hanno comprato per rivenderlo? Ecco quanto vale oggi

Quel curioso orologio Parkside venduto da Lidl a pochi euro ha iniziato a comparire online a prezzi molto più alti, attirando subito l’attenzione dei rivenditori.

Il fenomeno riguarda soprattutto il Parkside Fan Edition, diventato in poco tempo un piccolo caso sulle piattaforme dell’usato. Tra annunci, pezzi esauriti e tentativi di speculazione, capire il suo valore reale è però meno semplice di quanto sembri.

Il prezzo di partenza: 12,99 euro e la corsa alle offerte Lidl

Il dato da cui partire, per capire se l’affare stia davvero in piedi, resta il prezzo Lidl di 12,99 euro indicato nei cataloghi e nelle schede prodotto dell’orologio Parkside Fan Edition. Il modello è uscito in più versioni, riconoscibili dai colori del marchio, in alcuni casi con luce o con una piccola livella ad acqua integrata.

Non siamo davanti a un orologio da collezione, almeno non in senso stretto. Non c’è una storia orologiera alle spalle. A fare presa sono soprattutto il logo Parkside, il prezzo basso e quella vendita a intermittenza tipica delle promozioni Lidl.

Se in un punto vendita lo scaffale si svuota, però, non vuol dire che il prodotto sia raro ovunque. Con gli articoli da volantino succede spesso: quantità e assortimento cambiano da negozio a negozio, e ciò che oggi manca può tornare più avanti. È qui che nasce il gioco: la scarsità percepita spinge qualcuno a comprare subito, magari due pezzi, già pensando alla rivendita.

Da eBay a Vinted: venduto davvero o solo messo in vetrina?

Il mercato dell’usato racconta una storia meno brillante di certi annunci. Su eBay, dalle inserzioni consultabili, un Parkside Fan Edition verde con livella, nuovo, risulta venduto a 34,99 euro. Un’altra inserzione per la versione nera con livella mostra 40 euro e la dicitura “esaurito, 10 venduti”.

Sono segnali concreti, perché indicano vendite o comunque operazioni registrate dalla piattaforma. Resta però un margine di incertezza: non sempre si può sapere se ogni pezzo sia stato pagato proprio al prezzo visibile al momento del controllo. Su Vinted si trovano richieste intorno ai 30 euro.

Su Subito, invece, i prezzi oscillano molto di più: un esemplare verde con scatola a 25 euro, un modello nuovo e sigillato a 50 euro, fino a un annuncio per la versione nera con livella a 79 euro. Un altro Parkside indicato a 20 euro risulta venduto, ma non è chiaro a quale cifra si sia chiusa la trattativa. Anche Wallapop ha mostrato annunci attorno ai 40 euro, per esempio per un Fan Edition verde del 2024 ancora confezionato. Il punto, però, resta questo: un prezzo pubblicato non è una vendita. È una richiesta.

Quanto ci si guadagna davvero: margini, spese e rischio bolla

Per chi ha comprato l’orologio Parkside a 12,99 euro, riuscire a rivenderlo tra 35 e 40 euro può voler dire un margine lordo interessante, più o meno una ventina di euro prima delle spese. Ma il conto vero si assottiglia in fretta.

Vanno considerati le eventuali commissioni della piattaforma, l’imballaggio, la spedizione se resta a carico del venditore, il tempo perso tra messaggi e trattative. E poi c’è il rischio più banale: ritrovarsi l’orologio in casa se Lidl dovesse rimetterlo in vendita.

Le cifre da 50, 70 o 79 euro viste online sembrano raccontare più le speranze di alcuni venditori che un valore ormai fissato dal mercato. Per ora, il mercato dell’orologio Lidl Parkside c’è, ma appare piccolo e molto legato all’effetto novità. Chi vuole venderlo farebbe bene a guardare prima le inserzioni concluse di modelli identici e nelle stesse condizioni: nuovo, sigillato, usato, con o senza livella. È lì, più che negli annunci ancora aperti, che si capisce quanto qualcuno sia davvero disposto a pagare.