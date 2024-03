Ricordi INDELEBILI con questa stampante per smartphone: SCONTO enorme e coupon (10€)

Ti è mai capitato di immortalare i tuoi ricordi e di non volerli lasciare archiviati solamente sulla memoria del telefono? Allora c’è l’offerta definitiva di Amazon di cui devi approfittare oggi stesso. Questa stampante fotografica per smartphone di Liene è in sconto del 13% al costo di 139,99 euro. A cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del valore di 10 euro, per un prezzo finale di soli 129,99 euro! Con 20 carte fotografiche già incluse e la cartuccia dell’inchiostro, potrai finalmente stampare le tue foto preferite e inserirle in un album o appenderle in stanza. Non puoi fartela scappare, è uno dei prodotti più cercati del momento.

Stampante per smartphone: foto di qualità e compatibilità totale con iOS ed Android

Questa meravigliosa stampante per smartphone di Liene è tutto ciò che stavi cercando per rendere i tuoi ricordi indelebili. Grazie alla tecnologia di stampa a tripla sublimazione, avrai modo di godere di immagini formato 10×15 con il massimo della qualità in alta definizione. Nel corso del processo di stampa, c’è una pellicola protettiva che va a coprire automaticamente lo scatto, così da proteggerla da eventuali impronte, sbiadimenti e ossidazioni.

Il WiFi è integrato, per poter permettere la connessione istantanea con iOS, Android, ma anche PC Windows e macOS. Grazie all’app Liene Photo, disponibile gratis sugli store dedicati, avrai inoltre modo di sfruttare decine di filtri diversi, cornici Polaroid o senza ritagli, sticker, emoji e tanto altro. Segnaliamo infine la presenza di una tecnologia di ultima generazione per evitare inceppamenti della carta. Con un formato che va ad adattarsi perfettamente agli slot di ingresso e di uscita.

Al prezzo di 129,99 euro ti porti a casa un potente alleato per tenere i tuoi ricordi sempre con te. È l’offerta ideale di cui devi approfittare oggi stesso, resterai sorpreso dalle sue enormi potenzialità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.