Ridai vita al tuo vecchio monitor con questo GENIALE adattatore da 9€

Porta sempre con te l’adattatore da HDMI a VGA ovunque tu vada, per essere sempre pronto. Ideale per professionisti che portano in giro le proprie presentazioni, o per giocare a videogiochi o guardare film su un proiettore o uno schermo digitale. Il design compatto dell’adattatore ti permette di riporlo in una borsa da viaggio o in un cassetto, per trovarlo facilmente. Oggi lo acquisti a soli 9€ su Amazon, con le spedizioni gratuite.