Il Rifinitore Philips per Peli di Naso, Orecchie e Sopracciglia SCONTATO DEL 42%! Lo ha preso pure l'UOMO LUPO!

Spesso rimuovere i peli di naso, orecchie e sopracciglia è una vera scocciatura, anche perché molti dispositivi non sono delicati e si finisce spesso per tagliarsi o avere dei risultati scadenti. Il Rifinitore PHILIPS per Peli di Naso, Orecchie e Sopracciglia, è molto delicato perché non li tira ma li rade velocemente. Lo sconto è del 42%, quindi lo paghi solo 12,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Scopri il rifinitore PHILIPS Series 3000 per Peli di Naso, Orecchie e Sopracciglia

Via i peli superflui del naso senza fatica: con questo rifinitore PHILIPS per Peli di Naso, Orecchie e Sopracciglia. Li raggiungi e li tagli in modo facile ed efficiente. Sistema di protezione: copre la lama che cattura e taglia i peli del naso, senza toccare la pelle.

Tecnologia PrecisionTrim: Il taglia peli è a doppia lama per risultati sempre ottimi Le lame in acciaio durano nel tempo, Basta una sola Pila tipo AA. Ecco il contenuto della confezione: Tagliapeli Series 3000, pettine sopracciglia, pettine di precisione da 5 mm, custodia da viaggio, batteria AA e manuale utente. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Il Rifinitore PHILIPS per Peli di Naso, Orecchie e Sopracciglia, è molto delicato perché non li tira ma li rade velocemente. Lo sconto è del 42%, quindi lo paghi solo 12,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.