Rifiuti, da metà agosto cambia tutto: se getti questi comuni oggetti rischi una multa salata

Lo prevede il Regolamento UE 2025/40, che punta a rendere più chiara la raccolta differenziata e a ridurre gli errori davanti ai bidoni di casa. Per chi usa ogni mattina la macchinetta non cambia il rito del caffè.

Cambia quello che viene dopo: guardare la confezione, capire di che materiale è fatta la capsula, controllare le regole del proprio Comune. La regola, spiegano gli operatori del settore rifiuti, è semplice: non andare a intuito. Perché una capsula che a Milano può finire in un sacco, in un altro Comune può avere una destinazione diversa.

Il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi include anche cialde permeabili, capsule che si ammorbidiscono dopo l’uso e unità monodose non permeabili tra i prodotti da trattare come imballaggi, anche quando restano a contatto con il caffè usato. Sembra un dettaglio tecnico, ma l’effetto si vede subito nelle cucine: il piccolo contenitore usato per preparare caffè, tè o altre bevande non viene più visto soltanto come un rifiuto qualsiasi, ma come un materiale da mandare al recupero quando le condizioni lo permettono.

La norma europea nasce per ridurre gli imballaggi monouso e rendere più semplice il riciclo. Il percorso andrà avanti per tappe, fino al 2030, quando scatteranno anche divieti per alcune confezioni monodose in plastica nella ristorazione e per certi mini-formati usati negli alberghi. Per le capsule del caffè, però, il primo cambiamento arriva già dal 12 agosto: entrano nel campo degli obblighi informativi e ambientali previsti per gli imballaggi.

Etichette ambientali dal 12 agosto: cosa dovranno indicare i produttori

Dal 12 agosto, i produttori dovranno indicare sulle confezioni, in modo più chiaro, come buttare cialde e capsule. Dovranno specificare il materiale e, quando previsto, la destinazione nella raccolta differenziata. Non basteranno più formule generiche. Chi compra dovrà poter capire se il prodotto va nell’organico, nella plastica, nei metalli o in un’altra raccolta indicata dal gestore locale.

Separazione dei fondi e delle capsule del caffè in cucina, esempio pratico per orientarsi con le nuove regole di raccolta differenziata.

Per le aziende il cambiamento pesa soprattutto sull’etichettatura ambientale e sugli obblighi legati alla vendita dei prodotti. Le capsule certificate compostabili EN 13432, per esempio, dovranno riportare l’indicazione per la raccolta dell’umido, nei Comuni dove questo percorso è ammesso. “Leggere la confezione diventa il primo passaggio”, spiegano gli operatori della filiera. Perché il colore, la forma o l’aspetto esterno della capsula non bastano per sapere dove va buttata.

Plastica, alluminio, compostabile: le regole materiale per materiale

Le cialde e capsule compostabili certificate EN 13432 possono essere buttate nella raccolta dell’organico insieme al residuo di caffè, senza svuotarle. È il caso più lineare: capsula e fondo seguono lo stesso percorso e finiscono al compostaggio, sempre secondo le regole del Comune e dell’impianto che tratta i rifiuti.

Per le capsule in plastica, invece, serve più attenzione. Dal 12 agosto sono imballaggi, ma non significa che vadano automaticamente nella plastica ovunque. Dipende da quanto indicato in etichetta e da ciò che gli impianti locali riescono davvero a recuperare. Dove viene richiesto, la capsula va aperta: il fondo di caffè nell’umido, l’involucro nella raccolta indicata. Un gesto piccolo, certo. Ma non sempre così immediato.

Discorso simile per le capsule in alluminio. In alcuni territori possono essere raccolte insieme a plastica e metalli, oppure nel contenitore dedicato agli imballaggi metallici. In altri casi, prima vanno svuotate. A Milano, per esempio, dal 2026 le capsule in alluminio possono essere gettate nel sacco plastica-metalli anche con i residui di caffè all’interno, grazie a un impianto in grado di trattarle. Altrove, però, non funziona così. E bisogna verificare.

Più delicato il caso delle capsule multimateriale, fatte con parti diverse. Se i pezzi si separano a mano, ciascuno va buttato nella raccolta corretta. Se non si separano, bisogna seguire le istruzioni della confezione e del gestore locale, di solito in base al materiale prevalente. Qui l’errore è dietro l’angolo. E spesso nasce proprio dal fidarsi solo di quello che si vede fuori.

Il ruolo dei Comuni: perché lo stesso rifiuto può cambiare destinazione

La nuova disciplina europea non mette da parte i Comuni e i gestori della raccolta. Anzi, restano decisivi per stabilire dove vadano buttate davvero cialde e capsule del caffè. Lo stesso prodotto può avere un destino diverso da una città all’altra, perché cambiano gli impianti, i contratti del servizio, i sistemi di selezione e le possibilità di recupero. È il passaggio meno immediato per i cittadini.

Per questo, oltre all’etichetta, resta necessario controllare le indicazioni del proprio Comune: sito istituzionale, app per la raccolta, calendari distribuiti ai residenti. La regola di base è chiara: i fondi di caffè separati vanno nell’organico. La capsula, invece, non segue sempre lo stesso percorso. Dal 12 agosto, quindi, non arriva una rivoluzione nelle abitudini quotidiane. Arriva una richiesta di attenzione in più, proprio lì, davanti al bidone di casa.