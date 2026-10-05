Rilevate onde radio da un altro pianeta: si tratta di alieni?

Il segnale, riportato da NewsNation e commentato dal fisico di Harvard Avi Loeb, non è una “chiamata aliena”, precisano gli esperti. È invece una traccia naturale, utile per studiare l’attività magnetica del pianeta. Un passaggio importante: per la prima volta, spiegano i ricercatori, un’emissione radio è stata collegata a un pianeta fuori dal Sistema solare. Non un messaggio, dunque. Più probabilmente, una firma fisica.

Il segnale è stato raccolto dal MeerKAT radio telescope, una rete di antenne nel deserto del Karoo, in Sudafrica, usata per osservare il cielo profondo con grande sensibilità. I ricercatori hanno ricondotto le onde radio a Beta Pictoris b, un enorme gigante gassoso che orbita attorno alla giovane stella Beta Pictoris, nella costellazione del Pittore, a circa 63 anni luce da noi.

La notizia ha fatto subito rumore anche fuori dal mondo scientifico, perché la parola “radio” richiama da decenni la caccia a segnali extraterrestri. Gli astronomi, però, hanno raffreddato gli entusiasmi: il segnale sembra legato all’interazione tra particelle cariche, atmosfera e campo magnetico del pianeta. “Non è una trasmissione di una civiltà aliena”, ha detto Avi Loeb durante “Jesse Weber Live”, mentre sui social cominciavano già a circolare le prime ipotesi.

Non civiltà extraterrestri, ma aurore cosmiche: la spiegazione degli astronomi

Secondo Loeb, quello osservato su Beta Pictoris b ricorda, nel meccanismo, le aurore boreali e australi che vediamo sulla Terra. Particelle energetiche colpiscono gli strati alti dell’atmosfera e producono emissioni, anche nelle frequenze radio. Qui il fenomeno illumina i cieli polari; su un pianeta gigante e lontanissimo, invece, fino a noi arriva solo una traccia elettromagnetica debole, dopo un viaggio lungo anni luce.

Analisi di segnali radio in una sala di controllo con radiotelescopi visibili fuori dalla finestra, tema centrale dell’articolo su Beta Pictoris b.

“Per 66 anni abbiamo cercato segnali radio che potessero indicare un’altra civiltà. È stato un po’ come aspettare una telefonata. Non l’abbiamo ancora ricevuta”, ha ricordato Loeb, parlando della lunga storia del SETI, la ricerca di intelligenza extraterrestre attraverso l’ascolto del cosmo. In questo caso, però, mancano gli indizi tipici di una comunicazione artificiale: nessuna struttura riconoscibile, nessuna modulazione riconducibile a una tecnologia, almeno stando ai dati disponibili. Un segnale naturale, insomma. Non una voce.

Beta Pictoris b, un campo magnetico da record: oltre 1.200 gauss

Il dato che più interessa gli scienziati riguarda la forza del campo magnetico di Beta Pictoris b, stimato in oltre 1.200 gauss. Il confronto rende l’idea: il campo magnetico terrestre è di circa mezzo gauss, e anche i pianeti più magnetizzati del nostro Sistema solare restano molto lontani da quei valori.

“È un campo magnetico molto, molto forte, più intenso di qualsiasi cosa nel nostro Sistema solare”, ha spiegato l’astronoma Yvette Cendes, commentando le osservazioni. Se confermata, una misura simile aiuterebbe a capire meglio che cosa accade dentro questi pianeti giganti: rotazione, composizione, movimenti dei fluidi profondi.

Tutte cose impossibili da vedere direttamente, ma che possono lasciare una traccia. Beta Pictoris b è già da tempo sotto osservazione perché fa parte di un sistema giovane, prezioso per studiare la nascita e l’evoluzione dei pianeti massicci. Ora le onde radio aggiungono un elemento nuovo: non solo immagini dirette e dati orbitali, ma anche un indizio sulla sua attività magnetica.

Vita intelligente, oltre la vecchia idea dei segnali radio

La scoperta non mette fine alla ricerca di vita intelligente nello spazio. Semmai invita a non restare prigionieri dell’idea, un po’ classica, del segnale radio come prova decisiva. Loeb ha osservato che una civiltà dominata da sistemi di intelligenza artificiale potrebbe non usare affatto le onde radio per comunicare, oppure potrebbe farlo in modi che i nostri strumenti non saprebbero riconoscere.

“Si potrebbero trovare sonde, magari sonde autoreplicanti”, ha detto il fisico, richiamando uno scenario discusso da anni nella comunità scientifica. Per ora, però, il caso di Beta Pictoris b resta nel campo dell’astrofisica planetaria: un pianeta lontano, un segnale naturale, un campo magnetico fuori scala. La prudenza, qui, non spegne la curiosità. Serve solo a non scambiare un’aurora remota per una telefonata da un’altra civiltà.