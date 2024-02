Rimuovi i tuoi dati dai database dei broker all'istante con Incogni (50% di sconto)

Se hai interesse a difendere la tua privacy online, non sottovalutare l’importanza dei dati personali, ribattezzati da più parti come il nuovo petrolio. Informazioni personali che finiscono nella rete dei broker di dati, aziende che li rivendono a terze parti per guadagnarci: e qualora finiscano nelle mani sbagliate, il rischio più concreto è che si verifichino furti di identità, casi di scam e altro ancora.

Per allontanare le conseguenze più spiacevoli, il consiglio è di rivolgersi a Incogni, un servizio in abbonamento di Surfshark (azienda nota per la sua VPN) che consente agli utenti di rimuovere all’istante i propri dati dai database dei broker. In queste ore il piano di 12 mesi è in offerta a 6,49 euro, per effetto del 50% di sconto. La promozione è valida per pochi giorni.

Come funziona Incogni

Il funzionamento di Incogni è molto semplice. Una volta completata l’attivazione, il servizio realizzato dagli stessi sviluppatori di Surfshark contatta i data broker presenti in elenco chiedendo loro di cancellare i dati degli utenti dai database.

Dopo la loro rimozione, Incogni esegue nuovi controlli periodici al fine di verificare che i broker non riaggiungano altri dati in seguito.

Qualora invece uno o più broker si rifiutino di rimuovere le informazioni personali degli utenti raccolte in precedenza, il servizio contatta in automatico le agenzie dei consumatori nell’ambito della difesa dei diritti di privacy, raggiungendo in questo modo l’obiettivo prefissato.

Grazie alla nuova promozione in corso, il piano di un anno di Incogni costa soli 6,49 euro, il 50% in meno rispetto al prezzo di listino.

