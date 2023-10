OFFERTA A TEMPO: RIMUOVI POLVERE elettrico ad aria compressa a un prezzo imperdibile!

La polvere purtroppo è difficile da combattere, per quanto si pulisca l’ambiente domestico ogni giorno. Infatti, la dimensione impercettibile di ogni granello e il fatto che siano vari i fattori che la producono, fanno sì che sia una guerra persa in partenza. Ma una possibilità c’è: acquistare questo rimuovi polvere elettrico ad aria compressa della Briday! Partiamo dal fatto che sia senza fili, oltre che dalle dimensioni ridotte. Quindi ti sposti in casa, in ufficio, nel box o nello scantinato senza alcuna limitazione. Mettici poi che abbia una batteria praticamente infinita, grande 6mila mAH. Ottima la potenza, fino a 3 Velocità, in base al deposito di polvere ostinato o meno. Puoi anche usarlo in auto, visto che è molto delicato. Abbiamo però anche una brutta notizia: si tratta di un’offerta a tempo, quindi devi sbrigarti se vuoi pagarlo solo 27 euro!

Rimuovi polvere elettrico Briday: le caratteristiche

Questo portentoso Rimuovi Polvere elettrico è dotato di un motore da 51000 giri che fornisce una potente spinta d’aria (quasi 95 m/s) per pulire a fondo PC, tastiere, automobili, divani, obiettivi fotografici, giocattoli, sediolini auto, condizionatori, elettronica, ecc. Il tutto con la massima delicatezza. Inoltre, essendo riutilizzabile infinite volte, ti consente di risparmiare nonché rispettare l’ambiente rispetto ai normali spray usa-getta.

La batteria integrata da 6000mAh fa sì che lo puoi usare fino a 18-30 minuti, garantendo una pulizia continua ed efficace. Con il design di ricarica USB, puoi caricarlo ovunque, non per forza a una presa di corrente: un computer, un power bank, un caricabatterie per auto o un altro adattatore e usarlo davvero ovunque! Nella confezione troverai anche lo spolverino elettrico air duster con rimozione fisica della polvere, che è privo di sostanze chimiche e innocuo per il tuo corpo. La maggior parte degli rimuovi polvere aria compressa produce gas e particelle dannosi non solo per l’ambiente ma anche per noi stessi.

Dunque, cosa aspetti? Affrettati e acquista questo rimuovi polvere elettrico ad aria compressa della Briday ora se vuoi pagarlo solo 27 euro!

