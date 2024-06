RINFRESCA casa IN UN ATTIMO con il Ventilatore Ciclope Ariete SCONTATISSIMO

In questi giorni il caldo estivo si fa sentire e anche l’interno di casa comincia a farsi bollente! Per risolvere il problema punta tutto sull’innovativo Ventilatore Digitale Ciclope Ariete, oggi disponibile su Amazon a soli 44 euro con uno sconto conveniente del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Cogli l’occasione al volo per respirare aria fresca dentro casa ogni volta che vuoi!

Ventilatore Digitale Ciclope Ariete: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ventilatore Digitale Ciclope Ariete è un must-have in casa sopratutto in questo periodo in cui le temperature sono in rialzo.

Si contraddistingue per un motore potente da 45W che permette di rinfrescare l’aria intorno a te in modo efficace e super veloce.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al pannello touch del dispositivo attraverso il quale eseguire qualsiasi operazione di accensione, spegnimento e scelta della temperatura. Inoltre potrai decidere fra le 3 velocità a disposizione così da accontentare qualsiasi esigenza.

Il ventilatore di ultima generazione permette anche di impostare il timer fino a 10 ore: in questo modo garantisce il risparmio energetico anche se decidi di tenerlo acceso durante la notte.

La caratteristica di spicco del dispositivo è sicuramente il suo design innovativo a forma di anello con luce led così da poterlo utilizzare nella massima tranquillità anche nelle ore notturne. Inoltre risulta essere estremamente silenzioso ed ha in aggiunta una funzione oscillazione per rinfrescare ambienti anche molto ampi in un attimo.

