RINFRESCATI con il Condizionatore Pinguino De'Longhi in SCONTO BOMBA

Per rinfrescarti in questi caldi giorni estivi, approfitta della mega promozione sul top di gamma dei condizionatori! Si tratta del Condizionatore portatile Pinguino Compact De’Longhi, oggi disponibile su Amazon a soli 369 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Condizionatore portatile Pinguino Compact De’Longhi: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Condizionatore portatile Pinguino Compact De’Longhi è un vero e proprio top di gamma del settore che si contraddistingue per specifiche tecniche di altissimo livello.

La sua modalità di utilizzo è semplicissima grazie al telecomando con display LCD incluso attraverso il quale è possibile gestire facilmente tutte le funzioni dell’apparecchio, compresa la temperatura, la velocità della ventola, il timer 24 ore, la funzione di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.

Inoltre, ha tutta la potenza del Pinguino De’Longhi tradizionale, ma l’ingombro è stato ridotto del 40% rispetto al modello precedente così da essere inserito in qualsiasi angolo di casa o dell’ufficio senza nessuna preoccupazione. Tra l’altro, il livello di pressione sonora è minimo quindi potrai goderti il fresco senza il fastidio del rumore anche di notte o mentre ti rilassi sul divano.

Per finire, questo dispositivo garantisce un forte risparmio energetico in bolletta, oltre ad essere dotato di ruote piroettanti e maniglie per spostarlo da un ambiente all’altro facilmente e riporlo dopo l’utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.