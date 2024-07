RINFRESCATI in casa con il Ventilatore a Piantana a PREZZO STRACCIATO

Sconfiggi il caldo di questi giorni e goditi un pò di aria fresca in casa grazie al Ventilatore a Piantana BAKAJI! Oggi è disponibile su Amazon a soli 28 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Ventilatore a Piantana BAKAJI: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Ventilatore a Piantana BAKAJI è ideale per affrontare queste afose giornate estive e godersi un pò di aria fresca anche nel salotto di casa.

È realizzato interamente in plastica di altissima qualità con tubolare regolabile in metallo, e dotato di pale dal diametro di ben 40 cm che forniscono un’eccellente ventilazione. In più la solida base rotonda garantisce una stabilità perfetta al dispositivo, mentre le sue dimensioni compatte lo rendono facile da posizionare in qualsiasi stanza che sia a casa o in ufficio.

L’enorme potenza di 45W e le 3 velocità selezionabili fanno in modo di poter regolare la giusta quantità di vento, soddisfacendo in questo modo qualsiasi tipo di esigenza, inoltre grazie al pratico telecomando sarà possibile gestire il ventilatore anche a distanza, ad esempio da un letto o dal divano.

L’oscillazione orizzontale fino a 70 gradi distribuisce l’aria uniformemente in tutta l’area circostante e con l’altezza regolabile è possibile alzare il ventilatore fino ad un massimo di 120cm. In più, questo modello è fornito di griglia di protezione in metallo, timer per impostare i tempi di funzionamento e di regolazione di inclinazione delle pale.

