RINFRESCATI ovunque con il Mini Ventilatore Portatile a SOLI 7 EURO

Con le temperature afose di questi giorni, rinfrescarsi è la parola d’ordine soprattutto se si è costretti a stare spesso fuori casa! A salvarti ci pensa il Mini Ventilatore Portatile Ovngoof, oggi disponibile su Amazon a soli 7 euro grazie ad un coupon del 10% ed un ulteriore codice promo del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito del doppio sconto per goderti una brezza fresca ogni volta che vuoi!

Mini Ventilatore Portatile Ovngoof: tutte le modalità di utilizzo

Il Mini Ventilatore Portatile Ovngoof è un accessorio super versatile che può essere utilizzato in ben 3 modalità.

Innanzitutto puoi sfruttarlo come ventilatore portatile quando si è all’aperto, o aprire il coperchio a ribalta sulla maniglia e poi posizionato sul tavolo come un ventilatore da tavolo. Per finire lo specchio incorporato lo rende anche un ottimo strumento per il trucco quando si è in viaggio.

Dispone di 7 pale quindi crea un vento più forte e potente rispetto agli altri modelli in commercio, con una velocità massima del soffio che arriva fino a 4.5 m al secondo.

Inoltre puoi scegliere tra 4 Velocità Regolabili: la velocità 1 per una brezza morbida che accompagna il sonno in tutta tranquillità, la velocità 2 per il vento naturale, la velocità 3 per vento fresco e la velocità 4 che crea un forte vento che aiuta a rinfrescarsi in pochi secondi.

Per finire, l’accessorio è compatto e leggero, quindi puoi riporlo tranquillamente in tasca o in borsa e portarlo ovunque, anche duranti i lunghi viaggi.

