Ring Indoor Camera, videosicurezza in casa col maxi sconto Amazon!

Ring Indoor Camera è una videocamera di sicurezza per interni, una soluzione facile da installare e estremamente versatile, che in pochi minuti vi permette di controllare cosa sta succedendo in casa direttamente dal vostro smartphone. Ring Indoor Camera è un concentrato di tecnologia caratteristiche e peculiarità talmente avanzate che è quasi impossibile pensare di pagarla solo 40 euro! E invece è possibilissimo! Ring Indoor Camera è prodotta da Amazon, e Amazon ha deciso di scontarla alla grande, con un bel MENO 33%! Si esatto, avete fatto bene i calcoli, da 60 a 40 euro, si risparmiano 20 euro! La sicurezza casalinga non ha prezzo, ma se ce l’ha è quello super risparmioso di Ring Indoor Camera!

Si vede tutto!

La configurazione di Ring Indoor Camera è davvero semplice e veloce grazie via Wi-Fi per collegarla alla rete di casa in pochi minuti. Una volta installata, è possibile posizionarla su un piano o montarla al muro utilizzando il supporto incluso nella confezione.

Le immagini di Ring Indoor Camera sono chiarissime: ha una risoluzione video 1080p, che consente di catturare immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di poca luce. Inoltre, Ring Indoor Camera è dotata di un campo visivo di 140° che consente di monitorare un’ampia area della stanza senza dover spostare la telecamera.

Parlando si sicurezza e non di semplice sorveglianza “on demand” Ring Indoor Camera dispone anche di un sensore di movimento integrato che rileva movimenti sospetti e invia notifiche istantanee sullo smartphone. Questo permette di essere sempre informato sugli eventi che si verificano in casa. Un vero e proprio “allarme silenzioso”.

Da ultimo, ma non per importanza, è dotata di funzionalità avanzate come l’audio bidirezionale che consente di comunicare con le persone nella stanza tramite il microfono e il sistema di altoparlanti integrati.

Ovviamente Ring Indoor Camera è del tutto configurabile tramite la sua app dedicata: è possibile visualizzare in tempo reale il flusso video, attivare o disattivare la videocamera, ricevere notifiche e accedere alle registrazioni passate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.