Ring Indoor, la videocamera di SICUREZZA con Alexa offerta a 34€ su Amazon

La Ring Indoor Camera di seconda generazione è un dispositivo di sicurezza per interni che offre un’eccellente protezione e tranquillità per la tua casa. Questa videocamera plug-in è progettata per essere facilmente installata da te stesso, il che la rende una scelta conveniente per migliorare la sicurezza della tua abitazione. Specie oggi che Amazon la sconta addirittura del 42% e vende dunque a soli 34€. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Ecco alcune delle caratteristiche principali della Ring Indoor Camera

La videocamera cattura video nitidi e dettagliati in alta definizione a 1080p, garantendo una chiara visione di ciò che succede nella tua casa. Ring è impegnata a proteggere la tua privacy. La videocamera include una funzione di privacy che ti consente di disattivare la registrazione audio e video quando sei a casa, offrendoti la massima privacy quando ne hai bisogno. La Ring Indoor Camera si connette al tuo Wi-Fi domestico, consentendoti di accedere ai video in streaming e ai dati in tempo reale tramite l’app Ring sul tuo dispositivo mobile.

Non è necessario chiamare un tecnico per l’installazione. La videocamera si collega direttamente a una presa di corrente e si configura facilmente tramite l’app Ring. Con l’acquisto della Ring Indoor Camera, ottieni una prova gratuita di 30 giorni del servizio Ring Protect. Questo servizio offre funzionalità aggiuntive, come la registrazione continua dei video e la memorizzazione cloud.

Puoi ricevere notifiche in tempo reale quando la videocamera rileva movimenti o suoni sospetti, il che ti consente di prendere azioni immediate se necessario. Insomma, la Ring Indoor Camera di seconda generazione è una videocamera di sicurezza per interni versatile, con un’installazione semplice, funzionalità avanzate di protezione della privacy e la possibilità di ampliare le funzionalità con il servizio Ring Protect. Prendila adesso su Amazon che te la sconta addirittura del 42% e vende a soli 34€. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con i servizi Prime.

