Ring Indoor piccola ma per casa SICURA, prezzo favola per il weekend

La tua casa rimane vuota tutto il giorno o devi partire per delle vacanze settembrine? Non c’è alcun problema, mettila al sicuro e vai via tranquillo. Non devi spendere una fortuna e soprattutto non devi chiamare un tecnico specializzato. Ti basta una Ring Indoor ed il gioco è fatto.

Questo dispositivo di Amazon è un piccolo lusso, sicuro e facilissimo da utilizzare. Con lo sconto del 17% andato online, lo fai diventare tuo a soli 49€. Cosa stai aspettando? Acquistalo al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Ring Indoor per una casa sempre al sicuro da eventuali scherzi

Piccola, geniale e di qualità elevata. La nuovissima Ring Indoor si ridisegna con un design minimo che ti consente di metterla ovunque tu voglia senza dare nell’occhio. Grazie alla staffa che arriva in confezione puoi scegliere se montarla a parete oppure poggiarla su una mensola o un piano di appoggio.

Questa telecamera di sicurezza non te ne fa mancare una. Obiettivo HD e tante tecnologie al suo interno tra cui l’audio bidirezionale per cui puoi comunicare anche a distanza.

Rispetto ad altri modelli è alimentata mediante cavo ma non è un punto a sfavore. Se odi dove cambiare le batterie o ricordarti di mettere in carica i dispositivi, è assolutamente la soluzione che fa al caso tuo.

Per quanto riguarda la gestione, invece, hai la possibilità sia di scaricare l’applicazione sul tuo smartphone sia di collegarla ad Amazon Alexa. Se hai un dispositivo con display intelligente, ti basta un comando vocale. In questo modo, ad esempio, diventa anche un baby monitor.

Pronto a mettere casa in sicurezza? Collegati immediatamente su Amazon e acquista la tua Ring Indoor a soli 49€ con lo sconto ora in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.