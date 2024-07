Ring Intercom al MINIMO STORICO: il citofono SMART di Amazon scontato al Prime Day

Il Prime Day continua e le offerte non si fermano fino alle 23:59 di oggi, 17 luglio. I dispositivi Amazon sono i più scontati e la promozione più ghiotta riguarda Ring Intercom, il device in grado di rendere smart ogni citofono, oggi in vendita a 44,99€ con uno sconto del 55% rispetto al listino.

Per chi ha un citofono di vecchia generazione, il Ring Intercom è la svolta. Se il modello in possesso è nella lista dei citofoni compatibili, basta collegare un semplice cavo per controllare l’apertura di portoni e cancelli da remoto. Sfruttando il collegamento Wi-Fi e l’app per smartphone, è facilissimo configurare Intercom per controllare il proprio citofono del display di smartphone e tablet.

Una volta configurato il tutto, il Ring si interfaccia anche con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, che permetterà di controllare il citofono con dei semplici comandi vocali, come “Alexa, apri il cancello” etc…

Inoltre, Intercom consente anche di ascoltare il visitatore tramite lo smartphone o sfruttando un dispositivo Echo. In questo modo, si può conoscere l’identità di chi citofona anche da remoto, perfino quando ci si trova fuori casa.

Insomma, per la domotica questo Ring Intercom è fenomenale ed è la ciliegina sulla torta per chi è già in possesso di un sistema smart home Amazon Echo. Insieme ai sistemi di videosorveglianza Ring, questo Intercom costituisce un sistema di sicurezza moderno e all’avanguardia.

Oggi, in occasione del Prime Day, Ring Intercom si trova in offerta su Amazon a soli 44,99€, con uno sconto fenomenale del 55% che porta il dispositivo al minimo storico, un prezzo mai visto prima. Meglio sbrigarsi e sfruttare la promozione prima che il Prime Day finisca e il prezzo torni quello di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.