Con questo Bundle Amazon Ring Intercom + Echo Dot ti fai la casa smart!

Sogni di trasformare la tua casa in una smart home? Beh potresti iniziare da questo strepitoso Bundle, che mette insieme due dispositivi Amazon molto utili: Ring Intercom più Echo dot. Il primo renderà il tuo citofono smart, potendo così interagire facilmente e comodamente con chi bussa anche direttamente dallo smartphone. Ideale per chi attende un corriere, una lettera importante o un tecnico ma è fuori casa. Mentre col secondo potrai controllare gli altri elettrodomestici, oltre che ascoltare musica e avere avvisi in modo facile. Acquista questo bundle a soli 139,99 euro!

Bundle Ring Intercom + Echo dot

Scopriamo meglio i protagonisti di questa offerta. Partiamo da Amazon Ring Intercom: migliora il tuo citofono compatibile per parlare con i visitatori e aprire la porta dell’ingresso dell’edificio direttamente dall’app Ring. Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono. Grazie alla funzione Apertura a distanza, puoi far entrare i tuoi ospiti nell’edificio tramite l’app Ring. Con la Comunicazione bidirezionale, puoi parlare con chi ha suonato il citofono tramite lo smartphone o il tablet. Ancora, con la funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon, puoi consentire un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon. Facile da montare, non dovrai chiamare un tecnico. Compatibile con Alexa.

Passiamo ora ad Amazon Echo Dot: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Ascolta musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. O, semplicemente, tramite Bluetooth in tutta la casa. Come detto, puoi anche chiedere le previsioni meteo per la giornata, il giorno dopo, i giorni seguenti. Ma anche usarlo come passatempo con giochi e barzellette. Puoi anche usarlo come sveglia e avvisi. Per quanti sono preoccupati della privacy, diciamo che Amazon Echo Dot è dotato di diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Dunque, due meravigliosi dispositivi per rendere la tua casa smart! Acquista questo bundle a soli 139,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.