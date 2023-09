Ring Intercom, Batteria extra e Echo Dot 5 in offerta: soli 159€ Amazon

Il Ring Intercom è un sistema di comunicazione avanzato che consente di monitorare, comunicare e controllare l’accesso alla tua casa in modo sicuro ed efficiente. Con l’aggiunta della Batteria a Sgancio Rapido Aggiuntiva e della Stazione di Ricarica di Amazon, puoi migliorare ulteriormente le capacità del tuo sistema.

E con l’inclusione di un Echo Dot 5 ottieni anche un assistente vocale Alexa per semplificare ulteriormente la tua vita quotidiana. Puoi averli tutti e tre a 179€ con le spedizioni gratis via Prime, risparmiando 54,99€ (23%, ovvero 74,97€ in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente).

Ring Intercom, Batteria extra e Echo Dot 5

Ring Intercom è un sistema di citofono avanzato che ti permette di vedere, ascoltare e parlare con chiunque si trovi davanti alla tua porta, ovunque tu sia, utilizzando l’app Ring sul tuo dispositivo mobile. È un elemento fondamentale per la sicurezza della tua casa e il controllo degli accessi. La batteria a sgancio rapido extra ti assicura che il tuo Ring Intercom rimanga sempre alimentato.

Con una batteria di riserva, non dovrai preoccuparti di interruzioni di alimentazione improvvise, mentre la stazione di ricarica è progettata appositamente per il Ring Intercom. Ti permette di caricare facilmente e comodamente le tue batterie in modo sicuro e veloce.

Infine Echo Dot (5ª generazione), un assistente vocale alimentato da Alexa: puoi utilizzarlo per controllare il tuo sistema Ring Intercom con comandi vocali, ascoltare musica, ricevere informazioni meteo e molto altro ancora.

Insieme, questi prodotti ti offrono un sistema di comunicazione e controllo domestico avanzato e connesso. Puoi monitorare la tua casa, comunicare con i visitatori, gestire l’accesso e controllare il sistema con facilità. Inoltre, grazie a Alexa, hai un assistente virtuale a portata di voce per semplificare la tua vita quotidiana. Fai tuo questo pacchetto completo a 179€, avrai così Ring Intercom, batteria a sgancio rapido aggiuntiva, stazione di ricarica ed Echo 5. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.