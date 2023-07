Ring Intercom, CLAMOROSA occasione: se sei un cliente Prime, Amazon te lo regala (47€)

Sei alla ricerca di un modo per rendere il tuo citofono tradizionale più intelligente e pratico? Amazon ha la soluzione ideale per te: Ring Intercom. Questo innovativo dispositivo ti permette di trasformare il tuo citofono in un sistema smart, offrendoti un controllo completo direttamente dal tuo smartphone e una gestione semplice ed efficiente degli accessi.

Oggi, se sei un cliente Prime, Amazon te lo regala a soli 47€ comprese le spese di spedizione. Proprio così, questo gioiello di tecnologia ti costa il 63% in meno sul prezzo di listino, grazie all’accesso anticipato alle offerte Prime Day.

Ring Intercom, regalato con l’accesso anticipato a Prime Day

Con Ring Intercom, non dovrai più preoccuparti di perdere una visita o di rispondere a chiamate indesiderate. Grazie alla sua tecnologia avanzata, potrai ricevere notifiche istantanee sul tuo smartphone ogni volta che qualcuno suona il citofono. Inoltre, avrai la possibilità di vedere e parlare con i visitatori in tempo reale tramite l’app dedicata, ovunque tu sia.

L’installazione di Ring Intercom è semplice e veloce, grazie al metodo fai-da-te. Basta collegare il dispositivo al tuo citofono compatibile e configurarlo tramite l’app. Non sono necessarie competenze tecniche particolari o costose chiamate di un professionista. In pochi minuti, potrai godere dei vantaggi di un sistema smart per il tuo citofono.

Il dispositivo è anche compatibile con gli altri dispositivi smart di Ring e può essere integrato facilmente nel tuo sistema di sicurezza domestica esistente. Potrai controllare e gestire tutti i tuoi dispositivi da un’unica app, rendendo la tua esperienza smart ancora più fluida e conveniente.

Una delle caratteristiche più interessanti di Ring Intercom è la gestione degli accessi. Potrai creare profili utente personalizzati per familiari, amici o servizi di consegna, consentendo loro l’accesso alla tua casa in modo sicuro e controllato. Inoltre, grazie al registro degli accessi, potrai tenere traccia di tutte le visite e degli eventi registrati dal dispositivo.

La sicurezza è una priorità con Ring Intercom. Il sistema ti permette di monitorare la tua casa in modo efficace e affidabile, grazie alla risoluzione video HD e alla visione notturna integrata. Potrai registrare e salvare i video delle visite in un cloud sicuro, così da poterli rivedere in qualsiasi momento. Amazon ti regala questo utile device a soli 47€ comprese le spese di spedizione. Lo paghi il 63% in meno sul prezzo di listino, grazie all’accesso anticipato alle offerte Prime Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.