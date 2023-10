Ring Intercom di Amazon: il citofono Smart a prezzo RIDICOLO!

Rendere smart il citofono di casa spesso non è semplice. Il motivo? Chi vive in appartamento non può cambiare il sistema di tutto il condominio, ma può ovviare al problema grazie a prodotti come il Ring Intercom di Amazon. Oggi è in sconto su Amazon a soli 49,99€ grazie al ribasso del 46%! Offerta da non farsi sfuggire!

Ring Intercom di Amazon: lo sconto perfetto per acquistarlo subito!

Immaginate di essere al lavoro, ma di avere necessità di aprire il portone di casa. Sarebbe bello ricevere una notifica sullo smartphone e scoprire subito chi è. Magari si tratta semplicemente del postino o di quel pacco che si attendeva da tempo. Ecco qui la soluzione: aprire il portone da remoto, dialogare con la persona al citofono e chiedere eventualmente di consegnare il pacco al vicino. Bello vero?

Ring Intercom di Amazon è tutto questo e molto altro. Si tratta di un dispositivo dotato di batteria e connessione Wi-Fi che è in grado di collegarsi alla rete di casa e, tramite un semplice collegamento via cavo alla portata di (quasi) tutti, al citofono di casa. In pochi semplici passi, grazie all’app Ring disponibile su Android e iOS, è possibile impostare il device. Dopo un breve test, il gioco è fatto: adesso il proprio citofono è davvero smart.

Ogni volta che qualcuno suonerà al citofono, gli smartphone collegati al dispositivo ed eventuali dispositivi Echo suoneranno informando della presenza di un ospite al portone. Si potrà quindi decidere se parlare direttamente con l’interlocutore via app anche da remoto o aprire direttamente il portone. Non solo: grazie agli automatismi dell’app Ring è possibile associare altri device di casa Amazon all’Intercom così da completare l’esperienza d’uso del device.

Il prezzo di Ring Intercom di Amazon è solitamente molto più elevato: oggi il device è in sconto del 46% e costa solo 49,99€. Si tratta di un prezzo davvero interessante vista la solidità del device e le funzioni che integra. Acquistatelo subito se siete in cerca di un dispositivo smart per il vostro citofono!

