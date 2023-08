Ring Intercom, e il citofono di casa diventa smart con 79€ (Amazon)

Ring, una società Amazon, la cui mission è rendere i quartieri più sicuri, ha annunciato oggi Ring Intercom, un’aggiunta fai-da-te ai citofoni compatibili. Migliorando la funzionalità dei citofoni e collegandosi al Wi-Fi, Ring Intercom consente ai condomini di parlare comodamente con la persona che suona al citofono e di aprire il portone dell’edificio, anche quando non è presente.

Grazie al nuovo dispositivo Ring Intercom, i clienti possono aprire il portone senza contatto per se stessi o per una persona di fiducia attraverso l’appRing, e controllare sempre quando qualcuno suona il citofono o un utente autorizzato entra nell’edificio, anche quando sono assenti.

Controllo totale con le nuove funzioni di accesso

Compatibile con la maggior parte dei citofoni audio e molti videocitofoni e alimentato da una batteria ricaricabile e riutilizzabile, Ring Intercom può essere collegato al citofono dell’appartamento senza dover apportare modifiche strutturali. Inoltre, la facilità di installazione rende Ring Intercom la scelta perfetta sia per proprietari che per affittuari.

Gli avvisi in tempo reale ricevuti sugli smartphone quando qualcuno suona il citofono consentono ai clienti di parlare con i visitatori tramite l‘app Ring, di aprire le porte da remoto e di accedere all’edificio ovunque si trovino. I clienti possono condividere l‘accesso al Ring Intercom con i membri della propria famiglia, dando loro la possibilità di entrare nell’edificio, interagire con i visitatori che suonano al citofono e consentire loro di accedere all’edificio da remoto tramite l‘app Ring direttamente dal proprio smartphone.

I clienti possono scegliere di ricevere una consegna Amazon anche quando sono fuori casa., consentendo ai fattorini verificati di consegnare i pacchi Amazon in modo sicuro all’interno dello stabile durante un intervallo di tempo limitato, e di assegnare chiavi virtuali ai visitatori abituali, come i familiari o i collaboratori domestici, in modo che non debbano più aspettare all’ingresso dello stabile ma possano accedervi direttamente all’arrivo.

Ring Intercom può essere gestito tramite Alexa attraverso i dispositivi compatibili. Collegando Ring Intercom ai dispositivi con integrazione Alexa, è possibile rispondere al citofono anche se in quel momento si hanno le mani occupate o si sta partecipando ad una video call e consentire l’accesso al proprio stabile ai visitatori. Ring Intercom è disponibile pin offerta col 38% di sconto ad un prezzo di 79,99 euro, invece di 129,99 euro.

